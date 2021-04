California podría reabrir por completo para el 15 de junio

California eliminará su sistema de cuatro niveles para reabrir el 15 de junio si se cumplen ciertas condiciones, lo que marcará un hito pandémico para el estado más poblado de la nación, anunció el martes la oficina del gobernador.

El Plan estatal para una Economía más Segura codificado por colores ha guiado el proceso de reapertura del estado en cada uno de sus 58 condados durante la pandemia. El martes, una declaración de la oficina del gobernador dijo que California eliminará el sistema y reabrirá por completo si se cumplen dos condiciones.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Si el suministro de vacunas es suficiente para los californianos de 16 años o más que deseen vacunarse.

Si las tasas de hospitalización son estables y bajas..

Cuando se lanzó por primera vez, alrededor del 94 por ciento de la población de California estaba bajo el nivel púrpura más restrictivo. Hasta el lunes, solo tres condados permanecían en el nivel púrpura del estado.

Los condados de Los Ángeles y Orange se habían movido al nivel naranja.

La cancelación del sistema de niveles significa que se permitirán las actividades cotidianas, pero una declaración de la oficina del gobernador instó a tomar medidas de seguridad y salud de sentido común, como máscaras y vacunas.

“Con más de 20 millones de vacunas administradas en todo el estado, es hora de pasar página en nuestro sistema de niveles y comenzar a buscar la reapertura total de la economía de California”, dijo el gobernador Gavin Newsom.

“Ahora podemos comenzar a planificar nuestras vidas después de la pandemia. Tendremos que permanecer atentos y continuar con las prácticas que nos trajeron aquí, usar máscaras y vacunarnos, pero la luz al final de este túnel nunca ha sido más brillante”.

El estado continuará rastreando y probando contactos para detectar casos temprano. Todo el estado pasará a la nueva fase, sin importar en qué nivel se encuentre un condado en ese momento.

La fecha del 15 de junio puede cambiar, dependiendo de cómo cambien las condiciones para entonces.

El condado de Los Ángeles se movió en el nivel naranja la semana pasada, pero postergó la reducción de algunas restricciones hasta esta semana. El próximo paso en el Plan estatal para una Economía más Segura, si las métricas del coronavirus continúan mejorando, probablemente no ocurrirá durante al menos tres semanas, dijo la directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer.

Alcanzar el nivel amarillo aún menos restrictivo del plan del estado requiere actualmente que la nueva tasa de infección de un condado caiga por debajo de 1 por cada 100,000 residentes. Sin embargo, ese punto de referencia se reducirá a menos de 2 por cada 100.000 habitantes esta semana, cuando el estado alcance su objetivo de administrar 4 millones de dosis de vacuna en las comunidades de bajos ingresos más afectadas de California.

This story first appeared on Telemundo 52's sister station, NBCLA. Click here to read this story in English. More from NBCLA: