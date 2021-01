California pasa por alto reglas de atención de enfermería en medio de pandemia

Nerissa Black ya estaba teniendo dificultades para atender a cuatro pacientes con COVID-19 que necesitan una monitorización cardíaca constante. Pero debido a la escasez de personal que afecta a los hospitales de California, su carga de trabajo aumentó recientemente a seis personas infectadas con el coronavirus.

Black, una enfermera titulada en la unidad cardíaca de telemetría del Hospital Henry Mayo en Valencia, al norte de Los Ángeles, apenas tiene tiempo para tomar un descanso o comer. Pero lo que realmente le preocupa es no tener suficiente tiempo para dedicarlo a cada uno de sus pacientes.

Black dijo que rara vez tiene tiempo para ayudar a los pacientes a cepillarse los dientes o ir al baño porque debe priorizar asegurarse de que reciban el medicamento que necesitan y no desarrollen úlceras por decúbito.

"Hemos tenido más pacientes que caen (en diciembre) en comparación con el año pasado porque no tenemos suficiente personal para cuidar de todos", dijo Black.

Abrumados por los pacientes de COVID-19 en el estado más poblado de la nación, Black y muchas otras enfermeras que ya se han esforzado demasiado ahora están atendiendo a más pacientes de los que normalmente permite la ley estatal después de que el estado comenzó a emitir exenciones que permiten a los hospitales eludir temporalmente una estricta atención de enfermería a -la ley de proporciones de pacientes: una medida que, según ellos, los está llevando al borde del agotamiento y afecta la atención del paciente.

California es el único estado del país que exige por ley un número específico de enfermeras para los pacientes en cada unidad hospitalaria. Requiere que los hospitales proporcionen una enfermera por cada dos pacientes en cuidados intensivos y una enfermera por cada cuatro pacientes en las salas de emergencia, por ejemplo. Esas proporciones, dicen las enfermeras, han ayudado a reducir los errores y proteger la seguridad de los pacientes y las enfermeras.

Las enfermeras abrumadas de pacientes debido a la pandemia en otros estados exigen proporciones impuestas por la ley. Pero hasta ahora, no lo han conseguido. En Massachusetts, Pensilvania y Nueva York, el primer punto de acceso pandémico del país, las enfermeras han estado exigiendo estándares mínimos de personal exigidos por el estado durante meses. Los votantes en Massachusetts rechazaron en 2018 las proporciones obligatorias de enfermera a paciente.

En los 10 minutos que Black tiene con cada persona cada hora, tiene que mirar los informes de trabajo de laboratorio, informes de imágenes, comunicar cualquier anomalía al médico, documentar sus intervenciones, coordinar con los trabajadores sociales y, en muchos casos, coordinar con el capellán del hospital , ella dijo.

“Está muy ocupado, las enfermeras y no solo las enfermeras sino las asistentes, estamos todos agotados. La moral es bastante baja ”, dijo.

El Departamento de Salud Pública del gobernador Gavin Newsom comenzó a emitir exenciones temporales de la ley por segunda vez en diciembre después de que otra oleada dejó a los hospitales en el sur de California y el valle agrícola de San Joaquín con lo que se considera sin capacidad de cuidados intensivos debido a la falta de personal. El departamento había ordenado todas las cirugías electivas y no urgentes y emitió una exención general de 90 días de la proporción de pacientes la primavera pasada.

Hasta ahora, al menos 250 de los 400 hospitales de California han recibido exenciones de 60 días que permiten que las enfermeras de la UCI atiendan a tres personas y las enfermeras de la sala de emergencias supervisen a seis pacientes. Las exenciones sólo se aplican a cuidados intensivos, unidades de observación, monitoreo cardíaco, unidades de cuidados de emergencia y quirúrgicos. Pero Newsom hasta ahora no ha cancelado cirugías electivas durante el reciente aumento.

Kaiser Permanente, que tiene 36 hospitales en California, solicitó exenciones en 15 de ellos para planificar las necesidades de aumento, dijo el portavoz Marc Brown. Dijo que el gigante del cuidado de la salud evitó pedir más exenciones cancelando cirugías electivas y no urgentes, pagando a las enfermeras horas extras y trabajando con las enfermeras para cambiar sus turnos y ubicaciones.

"Nos tomamos en serio las proporciones existentes", dijo Brown.

La portavoz de la Asociación de Hospitales de California, Jan Emerson-Shea, dijo que los hospitales están solicitando las exenciones sólo después de que no les queda otra opción para atender a los pacientes que tienen.

“Estamos literalmente en la peor crisis de esta pandemia hasta ahora y estamos viendo un número de casos que no hemos visto hasta la fecha”, dijo Emerson-Shea, y agregó que los hospitales solo están tratando de superar la crisis. “Nadie quiere que nuestro personal esté emocional y físicamente agotado. Pero no tenemos opción. La gente necesita atención ".

Los hospitales de California suelen recurrir a agencias de personal y enfermeras de viaje durante la temporada de invierno, cuando aumentan las hospitalizaciones y el personal médico se enferma a causa de la gripe. Pero California se encuentra ahora entre los estados de todo el país que compiten por personal médico, en particular enfermeras de UCI capacitadas.

Stephanie Roberson, directora de relaciones gubernamentales de la Asociación de Enfermeras de California, criticó a los hospitales por no prepararse mejor capacitando a enfermeras registradas y por no contratar a más personal, incluidas enfermeras itinerantes, durante una tregua en los casos de COVID-19, a pesar de un aumento esperado de las hospitalizaciones.

"En algunos de nuestros sistemas hospitalarios, si tenían suerte de tener viajeros, ahuyentaban a los viajeros porque les decían que no estaban en modo de crisis y esos viajeros iban a otro lado porque tenían mejores conciertos en otro lugar", dijo Roberson.

Black, quien ha sido enfermera durante 10 años, dijo que ha dependido de su esposo para que se ocupe de las necesidades de su familia para que pueda descansar y dormir lo más posible en sus días libres. También ha estado viendo a un terapeuta para lidiar con el estrés del trabajo.

Dijo que está haciendo todo lo posible para cuidar de sí misma porque está comprometida a ayudar a sus pacientes. Pero ella dice que sus condiciones de trabajo son cada vez más inseguras.

“Mucha gente dice que nos inscribimos en esto y no, no lo hicimos. Me inscribí para ayudar a cuidar a la gente, no para tirarme al fuego ”, dijo Black.