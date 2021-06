California: No es necesario obtener licencia ni costosas certificaciones para cuidado de adultos mayores

Una televidente creyó que recibiría una licencia del estado tras haber pagado cientos de dólares para capacitarse en el cuidado de personas mayores, pero no fue así.

Según Lesvia Carranza, la organización que le ofreció la capacitación no le entregó lo acordado, así que Telemundo 52 Respondo hizo indagaciones.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Carranza vio en Facebook el anuncio de ‘Vocational Education Caregiver", y se ilusionó con la idea de poder trabajar cuidando a personas de la tercera edad.

“Nos dijo que en las cuatro horas íbamos a recibir un certificado, una clase de CPR, y donde nos iban a otorgar la licencia para poder trabajar como Caregiver”, señaló Carranza, quien tomó un curso para ser cuidadora doméstica.

Carranza se estaba refiriendo a la dueña de ‘Vocational Education Caregiver’, Reyna Aguirre, a quien le pagó $500 por el curso, y tras entregarle sus huellas digitales para el trámite, esperó.

“Ella [Aguirre] me dijo que estuviera pendiente de una carta del estado, pero nunca llegaba nada”, dijo Carranza.

Al no recibir la licencia que esperaba, ni la clase de primeros auxilios, se comunicó directamente al Departamento de Servicios Sociales del Estado.

“Ellos me dijeron que nunca estaba registrada para ser un Caregiver”, dijo Carranza.

Carranza aseguró que ahí le ayudaron a registrarse, y solo le cobraron $35, explicándole que no necesitaba tomar clase de primeros auxilios para realizar el trámite.

“Empecé con una sospecha de que me habían robado. Me habían estafado con $500, y no solo a mí, sino a las demás personas”, dijo.

Cuando Carranza llamó a Telemundo 52, consultaron al Departamento de Servicios Sociales, donde confirmaron que las licencias solo se otorgan a agencias de cuidado, y que personas que quieran trabajar independientemente, como la señora Carranza, solo tienen que registrarse, enviando su reporte de antecedentes penales y un pago de $35.00. El Departamento aclaró que no se necesita ninguna capacitación o certificación para registrarse.

Con esos datos, Telemundo 52 Responde visitó a Reyna Aguirre, quien los atendió cordialmente, y les aseguró que su negocio, no es una escuela, y no brinda clases de primeros auxilios, solo asesoría.

“Unos pagan $800, otras $500 por dos años de servicios que yo les doy. En ese tiempo, les ayudo a ser dueños de su tiempo, y de su negocio. Les ofrezco una clase de 4 horas, les ofrezco darles un reconocimiento de que tomaron las clases conmigo, y ayudarles con el proceso de mandar toda su información a Sacramento”, dijo Aguirre.

Pero en su sitio de internet, Aguirre utiliza el término “licencia”, lo cual no es lo mismo que registro, y Telemundo 52 Responde se lo hizo ver.

“Pero el estado no les da licencia. No, les da permiso, licencio no, permiso para trabajar”, dijo.

Lo cual, tampoco es correcto, pues California no otorga permisos de trabajo a quienes se registran como cuidadores, solo les incluye en un registro oficial.

“¿Quizá no estás siendo lo suficiente clara? Pues tal vez me puedo parar responsable y decir, no estoy haciendo lo suficiente clara”, dijo Aguirre.

Tras la plática con Telemundo 52 Responde, y luego de reconocer que el vocabulario utilizado en sus publicaciones puede prestarse a malentendidos, Aguirre dijo estar dispuesta a devolverle a Carranza al menos parte de lo que pagó.

“Que venga y platicamos, para ponernos de acuerdo”, dijo.

Actualmente, El Departamento del Consumidor ya está investigando quejas de Carranza y otras clientas de Aguirre. Recuerde, si va a pagar por un curso o capacitación, haga preguntas, e infórmese independientemente para asegurarse de no pagar por algo innecesario.