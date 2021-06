Tres mujeres del sur de California se declaran culpables de fraude en beneficios de desempleo

Lo que debes saber Se cree que usaron información de otras personas, incluidas las reclusas de la prisión estatal de California, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El monto de la estafa le costó al estado aproximadamente $1.2 millones.

Las tres mujeres tienen audiencias de sentencia programadas para finales de año.

Tres mujeres del Inland Empire se han declarado culpables de usar información que pertenece a otras personas, incluidas las reclusas de la prisión estatal de California, para solicitar beneficios de desempleo relacionados con COVID-19 que cuestan al estado aproximadamente $1.2 millones.

Paris Denise Thomas, 33, de San Bernardino, Sequoia Edwards, 35, de Moreno Valley, y Mireya Ramos, 42, de Colton, se declararon culpables de un cargo de fraude electrónico y enfrentan un máximo de 30 años en una prisión federal, dijo el miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Thomas presentó al menos 47 reclamos fraudulentos de seguro de desempleo (UI) al Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD) desde junio de 2020 hasta diciembre de 2020, lo que resultó en un desembolso de $477,000, según el Departamento de Justicia.

Las autoridades dicen que Thomas admitió haber recibido los nombres, números de seguro social, fechas de nacimiento y otra información personal de los reclusos y otras personas, y usó esa información para solicitar beneficios por desempleo.

"A cambio de pagos en efectivo, Thomas proporcionó a terceros las tarjetas de débito de pago de beneficios electrónicos que se cargaban periódicamente con beneficios de UI y credenciales de inicio de sesión del sitio web del EDD vinculadas a las reclamaciones fraudulentas de IU", dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

Edwards, por su parte, admitió en su acuerdo de culpabilidad que presentó al menos 27 reclamos fraudulentos al EDD desde julio de 2020 hasta marzo de 2021 utilizando información personal de los reclusos y otras personas, lo que le permitió recibir aproximadamente $456,218, dijo el Departamento de Justicia.

De junio de 2020 a diciembre de 2020, Ramos presentó al menos 37 reclamos al EDD utilizando información de reclusos y otras personas que indicaron que habían perdido sus trabajos debido a la pandemia de COVID-19, lo que resultó en que recaudara $ 353,532 en beneficios de desempleo de junio de 2020 a enero. 2021, dijo el DOJ.

Se descubrió el que podría ser el fraude más grande contra los contribuyentes en California. Miles de presos en el estado recibieron mil millones de dólares en ayuda por desempleo. Dinorah Pérez reporta el 24 de noviembre de 2020.

Ramos creó varias direcciones de correo electrónico para poder monitorear el estado de cada solicitud, según el DOJ.

Promulgada en marzo de 2020, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus proporcionó beneficios de desempleo suplementarios a personas calificadas y beneficios a aquellos que de otra manera no calificaban, como propietarios de negocios, trabajadores autónomos y contratistas independientes, también. como aquellos con historial laboral limitado.

