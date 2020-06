California enviará la boleta para noviembre por correo a cada votante

Los Ángeles (AP) - El gobernador Gavin Newsom firmó un proyecto de ley el jueves para exigir a los funcionarios del condado que envíen una boleta a cada votante registrado para las elecciones de noviembre, consolidando la ley de la orden anterior del gobernador demócrata de enviar boletas en todo el estado en respuesta al brote de coronavirus.

Newsom, citando los riesgos para la salud de los grandes grupos reunidos en los lugares de votación, anunció a principios de mayo que el estado enviará a cada votante una boleta por correo para el concurso de otoño, pero su plan ha sido cuestionado en los tribunales. El proyecto de ley, aprobado el jueves por la Asamblea estatal, otorga a la orden del gobernador la fuerza de la ley y brinda claridad a los funcionarios electorales, dijo el asambleísta Marc Berman, un demócrata de Menlo Park que patrocinó el proyecto de ley.

"Nadie debería arriesgar su salud y posiblemente su vida para ejercer su derecho constitucional al voto", dijo Berman en un comunicado. "En medio de una pandemia de salud mortal, dar a todos los votantes de California la oportunidad de votar desde la seguridad de su propio hogar es lo que debe hacerse".

Los lugares de votación en persona permanecerán disponibles para quienes los necesiten.

La propagación de la votación por correo como reacción a los posibles riesgos para la salud del virus se ha convertido en un punto de conflicto entre demócratas y republicanos en todo el país. El presidente Donald Trump ha estado entre los escépticos y ha dicho que "mucha gente engaña con la votación por correo", sin proporcionar evidencia.

El proyecto de ley fue aprobado 68-5 por la Asamblea, con seis miembros que no votaron. Los opositores eran todos republicanos. Los republicanos que respaldaron el proyecto de ley señalaron que las boletas no se enviarán por correo a los llamados votantes inactivos, que no han participado en elecciones recientes.

Otro cambio: según la ley actual, las boletas por correo que han sido mataselladas antes del día de las elecciones pueden llegar hasta tres días después de las elecciones y aún ser contadas. Para las elecciones de noviembre, el proyecto de ley ampliaría esa ventana a 17 días, dos semanas después de los tres días actuales.

El cambio es apoyado por el Secretario de Estado Alex Padilla, el principal oficial de elecciones del estado.

"Ampliar el voto por correo en todo el estado es una necesidad para proteger nuestro derecho al voto y nuestra salud pública", dijo Padilla en un comunicado. "Votar por correo ha funcionado de manera segura en California durante décadas. Enviarle a cada votante una boleta electoral para esto la elección es simplemente sentido común ".

Pero el miembro del Comité Nacional Republicano Harmeet Dhillon calificó la extensión a 17 días como "extraña" y predijo que plantearía problemas de integridad con el recuento de votos, conduciría a más desafíos sobre la autenticidad de las firmas de boletas y extendería la fecha para determinar el resultado en algunas carreras para Diciembre.

Con el retraso de 17 días, "hay muchas oportunidades para hacer travesuras", dijo Dhillon. "Hay una gran cantidad de incertidumbre".

Históricamente, no hay evidencia de fraude electoral generalizado a través de la votación por correo. En las primarias estatales de marzo, más del 75% de los votantes de California recibieron una boleta de votación por correo.

Con el cambio a las boletas electorales por correo en todo el estado, California espera evitar los problemas que plagaron las primarias presidenciales en Wisconsin y Georgia, donde miles de votantes, algunos sin máscaras protectoras, se vieron obligados a esperar durante largas filas.

Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen en dos o tres semanas. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, como neumonía y muerte. La gran mayoría de las personas se recuperan.