California entra nuevamente en sequía después de otro invierno con muy poca lluvia

Las esperanzas de California de un "milagro de marzo" húmedo no se materializaron y una lluvia de abril bien podría ser un espejismo en este momento.

El estado aparece en medio de otra sequía solo unos pocos años después de que una severa sequía de 5 años secó pozos rurales, mató salmones en peligro de extinción, inactivó campos agrícolas y ayudó a alimentar los incendios forestales más mortíferos y destructivos en la historia moderna del estado.

"Estamos ante el segundo año seco consecutivo. En California, eso significa básicamente que tenemos una sequía", dijo Jay Lund, profesor de ingeniería civil y ambiental en la Universidad de California en Davis.

De hecho, todo Occidente está atrapado en lo que los científicos consideran una "mega sequía" que comenzó en 1999 y ha sido interrumpida sólo por años ocasionales con precipitaciones superiores a la media. En California, la lluvia y la nieve más intensas se producen en los meses de invierno, pero no este año: alrededor del 90% del estado ya está experimentando condiciones de sequía, según el Monitor de sequía de EEUU.

El próximo informe del monitor de sequía semanal saldrá el jueves.

Gran parte del agua de California proviene de la nieve de las montañas de Sierra Nevada que se derrite durante la primavera y el verano y alimenta ríos y arroyos que a su vez llenan los embalses. La capa de nieve de Sierra tradicionalmente mantiene su contenido máximo de agua el 1 de abril y el estado realizará una encuesta el jueves para determinar el nivel. El mes pasado, una encuesta mostró solo el 60% del promedio.

Hace cuatro años, cuando el entonces gobernador. Jerry Brown declaró oficialmente el fin de una emergencia por sequía en todo el estado, dijo que la conservación debería continuar, advirtiendo que "la próxima sequía podría estar a la vuelta de la esquina".

Su llegada significará cosas diferentes según el lugar donde viva la gente.

La sequía de 2012-2016 requirió cierto sacrificio de todos, ya que Brown ordenó una reducción del 25% en el uso de agua. Los residentes tomaron duchas más breves, lavaron la cadena con menos frecuencia y dejaron que sus autos se ensuciaran. Muchos propietarios reemplazaron sus céspedes con césped artificial o suculentas del desierto.

Estas restricciones son menos probables esta vez porque los suministros municipales están en mejor forma y el uso del agua no ha regresado a los niveles anteriores, dijo Caitrin Chappelle del Instituto de Políticas Públicas de California. El Distrito Metropolitano de Agua, que vende agua a agencias públicas que atienden a aproximadamente la mitad de los 40 millones de residentes del estado, tiene un suministro de agua récord.

Pero los esfuerzos para restaurar los acuíferos de agua subterránea agotados o mantener altos los flujos de los ríos y las temperaturas del agua lo suficientemente bajas para el salmón Chinook de invierno que casi se extinguió en el río Sacramento durante la sequía, no han avanzado tanto.

"El tiempo entre el final de la última sequía y, posiblemente, el comienzo de la próxima no es tan largo", dijo Chappelle. "Han comenzado a hacer un mejor trabajo al planificarlo, es solo si han tenido o no suficiente tiempo para prepararse antes de que vuelva a ocurrir la emergencia".

La capa de nieve de Sierra proporciona alrededor del 30% del agua de California y la medición del Departamento de Recursos Hídricos es clave para pronosticar cuánto se puede asignar a las granjas y municipios bajo un complejo sistema de leyes de derechos de agua que detallan a qué tiene derecho cada usuario. El departamento ya advirtió a 40,000 titulares de derechos de agua que probablemente solo obtendrán el 5% del monto solicitado.

"Los muchachos se encuentran en una situación realmente difícil cuando no saben qué agua estará disponible hasta la temporada de siembra, que es ahora", dijo Danny Merkley de la Federación de la Oficina Agrícola de California.

Con menos agua para extraer de los ríos y la intrincada red de canales y acueductos del estado, los agricultores dejaron en barbecho cientos de miles de acres adicionales.

Es probable que los productores vuelvan a hacer lo mismo, dejando inactivos cultivos en hileras de bajo valor como tomates, lechugas o cebollas, para destinar su preciada agua subterránea a cultivos permanentes de alto valor como almendras, pistachos y uvas para vino, dijo Merkley.

La explotación de esos pozos podría tener ramificaciones para sus vecinos. Durante la última sequía, se culpó a la agroindustria por el exceso de bombeo de las aguas subterráneas, lo que provocó que la tierra se hundiera y que los pozos de algunas comunidades rurales pobres se secasen.

Los legisladores decidieron por primera vez regular las aguas subterráneas y requieren planes en las próximas dos décadas para detener el bombeo excesivo de los acuíferos. Pero los niveles de agua subterránea no se han recuperado por completo de la última sequía con otra inminente.

En Tombstone Territory, un área no incorporada rodeada de huertos en las afueras de Fresno, tres cuartas partes de las 50 casas perdieron el agua de pozo durante la última sequía, dijo Amanda Monaco del Leadership Counsel for Justice & Accountability. Muchos residentes son trabajadores agrícolas que no pueden pagar los $20,000 que se requieren para cavar un pozo más profundo.

"Si nos dirigimos de nuevo a una sequía, eso significa una posible devastación para las comunidades con las que trabajamos", dijo Monaco. "Están aterrorizados de que ese tipo de cosas puedan volver a suceder".

Ray Cano fue uno de los primeros residentes de Tombstone en perder el agua de su pozo en 2015.

"Comenzó a escupir aire y luego no salió nada", dijo Cano.

Su vecino de al lado corrió una manguera mientras Cano le cambiaba la bomba y la bajaba más profundamente en el pozo. Cano le devolvió el favor ese mismo año cuando el pozo del vecino se secó. Incluso ahora que sus pozos están funcionando, la calidad del agua es tan mala que los residentes reciben 50 galones (190 litros) de agua potable al mes en virtud de una subvención.

Con menos nieve y un calentamiento de las temperaturas debido al cambio climático, es probable que se acerque otra mala temporada de incendios, dijo Daniel Swain, científico climático de la Universidad de California en Los Ángeles.

El estado escapó en gran medida de la devastación causada por los incendios durante la sequía anterior, pero ha sufrido terriblemente desde entonces, después de que murieron 100 millones de árboles y la vegetación permaneció seca como resultado de la sequía. Desde 2015, el estado ha experimentado los incendios más grandes, destructivos y mortíferos en la historia del estado registrada;

Lund descubrió que la sequía causó alrededor de $10 mil millones en daños en todo el estado, sin pérdida directa de vidas. Pero los incendios forestales posteriores causaron un récord de más de $55 mil millones en pérdidas directas de propiedad y 175 muertes directas, con posiblemente muchas otras muertes e impactos económicos debido a semanas de contaminación generalizada del aire por humo.

"Lo interesante de estos otros impactos de la sequía es que ocurrieron después de que terminó la sequía", dijo Lund.