California demanda al presidente Trump por federalización de la Guardia Nacional

California está demandando al presidente Trump y al secretario de Defensa Hegseth por su orden de desplegar miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles, anunció el lunes el fiscal general del estado.

El fiscal general estatal, Rob Bonta, afirmó que federalizar la Guardia Nacional de California sin una solicitud de los líderes estatales y locales fue un "abuso de autoridad del presidente". Aseguró que la soberanía estatal fue "pisoteada" por la medida, anunciada el sábado por la Casa Blanca tras el desenlace violento de las protestas por las recientes operaciones de control migratorio en el sur de California.

California busca una orden judicial que declare ilegal el uso de la Guardia Nacional por parte de Trump. Bonta solicita una orden de restricción para detener el despliegue, que comenzó el domingo con la llegada de unos 300 soldados al centro de Los Ángeles. Podrían desplegarse más tropas esta semana.

“La orden del presidente Trump de convocar tropas de la Guardia Nacional federalizada a Los Ángeles, a pesar de las objeciones del gobernador y las fuerzas del orden locales, es innecesaria y contraproducente”, declaró Bonta. “También es profundamente injusta para los miembros de la Guardia Nacional que trabajan arduamente todos los días para proteger nuestro estado, prepararse y responder a emergencias, y entrenarse para que, si son llamados, puedan librar las guerras de nuestra nación.

“Seamos claros: no hay invasión. No hay rebelión. El presidente intenta generar caos y crisis sobre el terreno para sus propios fines políticos. Federalizar la Guardia Nacional de California es un abuso de la autoridad presidencial bajo la ley, y no es algo que tomemos a la ligera”, agregó. Solicitamos a un tribunal que ponga fin a esta orden ilegal y sin precedentes.

Newsom, quien normalmente solo despliega la Guardia Nacional de California a petición de las fuerzas del orden locales, acusó al presidente Trump de intentar crear un espectáculo en lugar de actuar en función de una "necesidad legítima". El gobernador declaró el domingo que había solicitado formalmente a la administración Trump que rescindiera el despliegue ilegal de tropas en el condado de Los Ángeles y las devolviera a su mando.

Parece ser la primera vez en décadas que la Guardia Nacional de un estado se activa sin una solicitud de su gobernador. La orden de Trump autorizó el despliegue de 2,000 miembros de la Guardia Nacional durante 60 días.

Trump ha citado una disposición legal que le permite movilizar a miembros del servicio federal cuando exista "una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno de Estados Unidos".

En una publicación del lunes en sus redes sociales, el presidente Trump afirmó que, de lo contrario, Los Ángeles habría quedado "completamente destruida". Añadió que Newsom y la alcaldesa Karen Bass deberían agradecerle.

Las fuerzas del orden locales respondieron a la violencia del fin de semana, principalmente en el centro de Los Ángeles, que resultó en docenas de arrestos. Los miembros de la Guardia Nacional estuvieron estacionados en propiedades federales en Los Ángeles, incluido el centro de detención federal en el centro.

La Ley de Insurrección y leyes relacionadas se utilizaron durante la era de los Derechos Civiles para proteger a activistas y estudiantes que luchaban por la desegregación escolar. El presidente Dwight Eisenhower envió la 101.ª División Aerotransportada a Little Rock, Arkansas, para proteger a los estudiantes negros que se integraban a la Escuela Secundaria Central después de que el gobernador de ese estado activara la Guardia Nacional para mantenerlos fuera.

George H.W. Bush utilizó la Ley de Insurrección para responder a los disturbios en Los Ángeles en 1992 tras la absolución de policías blancos que fueron grabados golpeando al automovilista negro Rodney King.

Se han desplegado tropas de la Guardia Nacional para diversas emergencias, incluyendo la pandemia de COVID-19, huracanes y otros desastres naturales. Pero, por lo general, estos despliegues se llevan a cabo con el consentimiento de los gobernadores de los estados afectados.

La acción legal marca otra ruptura entre las autoridades estatales y locales en la Casa Blanca. Trump dijo el lunes que su zar fronterizo, Tom Homan, debería arrestar a Newsom por su gestión de la inmigración y las protestas.

Durante unas breves declaraciones a la prensa, Trump dijo: "Yo lo haría si fuera Tom. Me gusta Gavin Newsom… es una buena persona, pero es extremadamente incompetente". Newsom respondió a las amenazas de arresto el lunes en una publicación en X.

"El presidente de Estados Unidos acaba de pedir el arresto de un gobernador en funciones", dijo Newsom. "Este es un día que esperaba no ver jamás en Estados Unidos. No importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación; es un paso inequívoco hacia el autoritarismo".

El intercambio de opiniones surgió a raíz de comentarios previos de Homan, quien afirmó que cualquiera que obstaculice las operaciones federales de control de inmigración podría ser arrestado. Esto incluye a Newsom y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, afirmó Homan.

The Associated Press contribuyó a este informe.