California llega a su décimo día con Alerta Flex ¿hasta cuándo seguirá el calor?

Los administradores de la red eléctrica pidieron a los californianos una vez más que limiten el uso de energía el viernes, ya que una ola de calor de una semana de duración afecta al estado más poblado del país.

Una Alerta Flex entrará en vigencia a partir de las 4:00 pm a las 9:00 pm del viernes. La alerta del Operador Independiente del Sistema de California es una solicitud para conservar energía voluntariamente durante las horas pico.

California estaba al borde de los apagones planificados cuando CAISO emitió una Alerta de Emergencia Energética 3 el martes por la tarde. La alerta ISO significa que la demanda, en gran parte de los acondicionadores de aire, podría superar la oferta y se podrían ordenar apagones rotativos para aliviar la tensión en la red.

CAISO dijo que la demanda máxima de electricidad el martes llegó a 52,061 megavatios, muy por encima del máximo anterior de 50,270 megavatios establecido el 24 de julio de 2006. No hubo cortes rotativos en grandes áreas, pero se informaron algunos cortes en las ciudades de Palo, en el Área de la Bahía de San Francisco. Alto y Alameda durante aproximadamente una hora.

La demanda cayó más tarde en la noche cuando los negocios cerraron, y CAISO finalizó la Alerta de Emergencia Energética 3 alrededor de las 8 p.m. CAISO tuiteó que "la conservación del consumidor desempeñó un papel importante en la protección de la confiabilidad de la red eléctrica".

Se enviaron mensajes de alerta a millones de teléfonos celulares, instando a los californianos a reducir el uso de energía. El gobernador Gavin Newsom dijo que los mensajes funcionaron bien, pero expresó su preocupación por el uso excesivo del sistema de mensajes.

Newsom, hablando con los periodistas en Beverly Hills, dijo que se enviaron 27 millones de mensajes en todo el estado pidiendo la conservación inmediata de energía.

"En cuestión de minutos, vimos una reducción en el uso de aproximadamente 2,600 megavatios", dijo Newsom. "Si eso no hubiera sucedido, habríamos tenido una reducción de la carga episódica. Eso fue extraordinario".

Las advertencias de calor excesivo siguen vigentes en todo el sur de California. Se espera alivio, pero no mucho, este fin de semana cuando las temperaturas bajen un poco.

California y otros estados del oeste todavía están luchando contra una de las olas de calor de septiembre más calientes y largas registradas. Las temperaturas comenzaron a subir la semana pasada y el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el calor peligroso podría continuar hasta el viernes, a pesar de una ligera moderación.

Sacramento alcanzó un máximo histórico el martes de 116 grados rompiendo un récord de 97 años.

Los científicos dicen que el cambio climático ha hecho que el oeste sea más cálido y seco durante las últimas tres décadas y seguirá haciendo que el clima sea más extremo y que los incendios forestales sean más frecuentes y destructivos. En los últimos cinco años, California ha experimentado los incendios más grandes y destructivos de la historia del estado.

¿CUÁNDO TERMINARÁ LA OLA DE CALOR?

Las advertencias de calor excesivo siguen vigentes para gran parte del sur de California. Una vigilancia de vientos fuertes está vigente para partes de los condados de San Bernardino y Riverside.

El sur de California ha visto temperaturas que superan los 100 grados todos los días desde el miércoles de la semana pasada. El miércoles se registró una temperatura récord en Sandberg. Fueron 99, rompiendo el récord de 97 establecido en 2018.

La temperatura llegó a 103 en Anaheim el miércoles, rompiendo un récord de 100 para el día establecido en 2011.

El miércoles se establecieron varias temperaturas mínimas altas en todo el condado de Orange. La temperatura mínima fue de 75 en Anaheim, empatando una marca establecida en 2020. Fue de 73 en Santa Ana, rompiendo la marca de 71 establecida en 2020.

Las temperaturas se mantendrán cerca o ligeramente por debajo de lo normal la próxima semana.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA AYUDAR A PREVENIR CORTES DE ENERGÍA ROTATIVOS?

CalISO ofrece los siguientes consejos de conservación de energía cuando se emite una Alerta Flex.

Apagar luces innecesarias.

Usar electrodomésticos grandes antes de las 3:00 pm y después de las 10:00 pm.

Ajuste de los termostatos del aire acondicionado a 78 grados o más.

Use ventiladores y mantenga las cortinas cerradas.

¿CÓMO SABRÉ CUÁNDO HAY UNA NECESIDAD URGENTE DE CONSERVAR ENERGÍA?

Cal ISO tiene una página de notificaciones donde puede registrarse para recibir actualizaciones. Consulte la página de su empresa de servicios públicos local para ver otras alertas. También puede consultar el pronóstico de energía de California aquí.

¿QUÉ SUCEDE SI LAS ALERTAS FLEX NO SON SUFICIENTES?

Los californianos están familiarizados con las Alerta Flex, un llamado a la conservación de energía emitido por Cal ISO en previsión de una alta demanda de energía.

Por lo general, ocurren durante el calor extremo generalizado. El operador del sistema también puede emitir las siguientes alertas si las llamadas voluntarias para conservar no parecen estar funcionando.

Alerta de emergencia energética 1: el análisis en tiempo real muestra que todos los recursos están en uso o comprometidos para su uso, y se esperan deficiencias de energía. Se alienta a los participantes del mercado a ofrecer ofertas de energía complementaria y servicios auxiliares. Se insta a los consumidores a ahorrar energía.

el análisis en tiempo real muestra que todos los recursos están en uso o comprometidos para su uso, y se esperan deficiencias de energía. Se alienta a los participantes del mercado a ofrecer ofertas de energía complementaria y servicios auxiliares. Se insta a los consumidores a ahorrar energía. Alerta de emergencia energética 2: Cal ISO solicita energía de emergencia de todos los recursos y ha activado su programa de respuesta a la demanda de emergencia. Se insta a los consumidores a conservar energía para ayudar a preservar la confiabilidad de la red.

Cal ISO solicita energía de emergencia de todos los recursos y ha activado su programa de respuesta a la demanda de emergencia. Se insta a los consumidores a conservar energía para ayudar a preservar la confiabilidad de la red. Alerta de emergencia de energía 3: ISO no puede cumplir con los requisitos mínimos de reserva de contingencia y los cortes de energía controlados son inminentes o están en progreso de acuerdo con el plan de emergencia de cada empresa de servicios públicos. Máxima conservación solicitada por los consumidores.

¿QUÉ TAN PROBABLES SON LOS CORTES DE ENERGÍA CONTINUOS EN CALIFORNIA?

El sábado por la noche, el estado utilizó unos 44,000 megavatios de electricidad, según Cal ISO. Para el martes, se supone que aumentará a más de 50,000 megavatios, acercándose a los niveles récord de uso de energía establecidos en 2006. Pero el estado preferiría frenar la demanda para evitar ese número que probar la capacidad de respuesta de la red eléctrica.

“Nuestro objetivo es asegurarnos de no alcanzar ese número”, dijo Elliot Mainzer, presidente y director ejecutivo del Operador Independiente del Sistema de California.

En una conferencia de prensa el lunes, los funcionarios dijeron que los llamados voluntarios para la conservación parecen estar funcionando, hasta ahora.

Los administradores de la red dijeron que están chequeando de cerca el equilibrio entre la oferta y la demanda, ya que el calor extremo continúa esta semana en la mayor parte de California.

En agosto de 2020, Cal ISO emitió una Alerta Flex seguida de su primera Alerta de Etapa 3 desde 2001. Finalmente, la red se estabilizó y las empresas de servicios públicos comenzaron a restaurar la electricidad que había quedado fuera de servicio.

Las temperaturas en todo el estado alcanzaron los tres dígitos en muchas áreas y aumentó el uso del aire acondicionado. Además, el clima nublado de los remanentes del sistema de clima tropical redujo la generación de energía de las plantas solares.

¿POR QUÉ CORTAR LA ENERGÍA DE FORMA ROTATIVA?

Los cortes rotativos pueden ser un inconveniente importante, pero son una medida controlada que se utiliza para gestionar emergencias. Sin ellos, podría resultar en una interrupción generalizada y más prolongada del suministro eléctrico.

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE CALIFORNIA TUVO CORTES DE ENERGÍA CONTINUOS?

Varios cientos de miles de californianos se quedaron sin electricidad en apagones continuos en agosto de 2020 en medio de un clima caluroso.

El estado evitó un escenario similar el verano pasado. Previamente, el estado ordenó cortes continuos durante una crisis energética en 2001.

Se produjeron apagones varias veces de enero a mayo, incluido uno que afectó a más de 1,5 millones de clientes en marzo. La causa fue una combinación de escasez de energía y manipulación del mercado por parte de los mayoristas de energía, incluida Enron Corp., que hizo subir los precios al retener los suministros.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO SE ORDENAN APAGONES CONTINUOS?

El Operador Independiente del Sistema de California declara una emergencia de energía de Etapa 3 y ordena a las empresas de servicios públicos de todo el estado que eliminen sus cargas de energía.

Si su empresa de servicios públicos local determina la necesidad de cortar la energía, los apagones suelen durar alrededor de una hora.

Después de que Cal ISO emita la alerta de cortes de energía, depende de las empresas de servicios públicos locales administrar la carga.

En el sur de California, durante el verano de 2020, SoCal Edison anunció que había recibido instrucciones para comenzar a rotar las interrupciones del servicio de una hora.

Pasadena Water and Power también advirtió a los residentes sobre los apagones de una hora, mientras que los funcionarios de Anaheim dijeron que los apagones no durarían más de 15 minutos. El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles dijo que los apagones continuos no afectaron a los residentes de la ciudad durante la ola de calor de 2020.

"Las empresas de servicios públicos propiedad de los inversores son responsables de determinar la ubicación y la duración de la interrupción rotativa dentro de sus áreas de servicio", según Cal ISO. "Debido a que las empresas de servicios públicos son responsables de administrar los cortes rotativos, los consumidores que experimentan un corte de energía deben comunicarse con su proveedor de energía eléctrica para saber cuándo se restablecerá la energía".

¿CÓMO PUEDO PREPARARME PARA UN CORTE DE ENERGÍA?

A continuación, encontrará algunos consejos para ayudarlo a superar un corte de energía.

Actualice su información de contacto con su compañía de energía local.

Tenga un método de carga de respaldo para su teléfono y otros dispositivos.

Guarde copias impresas de los números de emergencia y otra información importante.

Abastezca su equipo de emergencia con linternas, baterías, dinero en efectivo y suministros de primeros auxilios.

¿Sabes cómo abrir manualmente la puerta de tu garaje? Pruébalo.

Ahorre el funcionamiento de electrodomésticos de gran consumo, como lavavajillas, lavadoras y secadoras, para las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la noche.

Limite la apertura y reapertura de refrigeradores.

