Cachorro de nutria marina rescatado debuta en el Aquarium of the Pacific

Un bebé nutria de catorce semanas ha hecho su debut público el martes en el Aquarium of the Pacific en Long Beach

El cachorro de nutria huérfano fue rescatado en la costa de Pismo Beach por personal capacitado de la oficina de campo del Centro de Mamíferos Marinos en Morro Bay y está siendo atendido por el personal del Acuario.

El Aquarium of the Pacific se ofreció a cuidar al cachorro después de que los funcionarios de vida silvestre del gobierno determinaron que no podía sobrevivir solo en la naturaleza y que no podía ser liberado.

El personal del Acuario está alimentando al cachorro cada una a tres horas, en su guardería detrás de escena, donde ha estado aprendiendo y residiendo con Betty, una de las nutrias marinas hembras del Acuario.

“Cuando llegó al Acuario hace unas semanas, pesaba alrededor de diez libras. Está comiendo bien y ahora pesa 16 libras ”, dijo Brett Long, curador de aves y mamíferos marinos del Acuario del Pacífico.

El cuidado de la cría de nutria “fomentará la experiencia del personal del acuario que ayudará a cuidar a las crías huérfanas como participante en el programa de subrogación de nutria marina, que combina nutrias de acuario residentes con crías huérfanas para enseñarles las habilidades para sobrevivir en la naturaleza ”, según el sitio web del acuario.

El programa de subrogación de nutria marina es el resultado de una asociación con el Acuario de la Bahía de Monterey, que ha rescatado, rehabilitado y liberado crías de nutria marina varadas desde la década de 1980.

El Aquarium of the Pacific dice que su nueva área de subrogación se está construyendo detrás de escena en su Molina Animal Care Center y acomodará de tres a cuatro crías de nutria marina rescatadas cada año.

“La interacción del personal con las nutrias huérfanas en el programa de subrogación deberá ser mínima y el personal deberá usar trajes especiales que distorsionen la forma humana para que estos cachorros tengan una mejor oportunidad de sobrevivir en la naturaleza”, dice Long.

El Acuario también está trabajando para desarrollar material interpretativo para educar a los visitantes sobre el programa de subrogación y la importancia de recuperar las poblaciones de nutrias marinas del sur.

Cualquier persona interesada en participar y contribuir con su apoyo al programa de subrogación del acuario puede visitar este enlace y hacer un regalo en línea o llamar al 562-951-1701.