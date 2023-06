Asignan cientos de cabras de prevención de incendios a laderas de Simi Valley

Un grupo de cabras en Simi Valley tiene un trabajo muy especial que hacer.

Ya ayudaron a salvar la Biblioteca y Museo Reagan de un incendio forestal de rápido movimiento una vez. Y ahora comienzan un festival de bocadillos de una o dos semanas en la biblioteca.

Aunque pueda parecer un grupo de cabras hambrientas llenándose de comida, en realidad es mucho más.

Llega el fin de semana y con ello el riesgo de incendios forestales debido a las altas temperaturas. Las cabras se han convertido en una herramienta clave para prevenir incendios forestales en el sur de California.

En 2019, el “Incendio Fire” estuvo lo más cerca que un incendio forestal estuvo de destruir la famosa biblioteca y museo, según el capitán Brian McGrath. Intensas llamas subieron por las laderas y, en un punto, rodearon completamente el campus.

Pero McGrath dice que el manejo cuidadoso de la tierra, incluido este grupo voraz de cabras, le quitó mucha energía al incendio.

Este año, las lluvias dejaron aún más chaparral. Así que el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura trajo 700 cabras para comer durante la mayor parte. McGrath dice que seguirán comiendo “hasta que termine el trabajo”.

Están acorralados dentro de una cerca eléctrica, pero también son monitoreados cuidadosamente por pastores de cabras en el lugar, incluido un perro muy concentrado.

Las cabras comen hasta 10 tipos diferentes de chaparral del sur de California. Y ninguna semilla puede sobrevivir al viaje a través del intestino de una cabra.

“No va a esparcir esta semilla de mostaza a otra parte de la ladera de la montaña”, dijo McGrath.

En los viejos tiempos, esto tendría que hacerse a mano, con removedores de maleza, un proceso que requería mucha mano de obra que tomaba días y mucho personal.

Pero ahora, todos están felices, incluidas esas cabras hambrientas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.