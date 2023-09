Buscan a dos sospechosos de robar un perro dentro de un 7-Eleven en North Hollywood

Las autoridades buscan a dos personas en un ataque aparentemente no provocado en una tienda de North Hollywood capturado en un video que muestra a los culpables saliendo con el perro de la víctima, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El LAPD informó que el robo ocurrió el martes, a las 12:46 a.m., dentro de un 7-Eleven en la cuadra 11100 del Bulevar Burbank. La víctima ingresó a un negocio con su perro atado.

Según la policía, dos personas entraron a la tienda poco después y atacaron a la víctima en un asalto “aparentemente no provocado” y se llevaron a la fuerza a su perro.

El perro, cuyo nombre es Drake, es descrito como una mezcla de pitbull y Ridgeback de Rhodesia de 11 años.

Las personas buscadas en relación con el ataque son descritas como una mujer que vestía ropa y zapatos completamente negros, y un hombre que vestía un suéter blanco y negro, jeans azules y zapatos blancos.

Cualquier persona que tenga información sobre el caso puede comunicarse con los detectives de robos de North Hollywood, Noah Stone y Chris Phillips, al 818-754-8424. Se pueden realizar denuncias anónimas comunicándose con Crime Stoppers al 1-800-222-8477.

Una imagen sin fecha del perro Drake.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.