Buscan crear Oficina de Equidad Laboral para enfocarse en trabajos de bajos salarios

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó el miércoles para crear una Oficina de Equidad Laboral para mejorar las condiciones de empleo, centrándose primero en los trabajadores de servicio de alimentos, domésticos y personales.

La supervisora ​​Sheila Kuehl, quien recomendó la nueva oficina, dijo que tenía la intención de detener la marea de estadounidenses que están renunciando a sus trabajos en lo que ha sido apodado la “Gran Renuncia”.

Kuehl señaló los informes de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU que mostró 400,000 californianos y 4,3 millones de estadounidenses dejaron sus trabajos en agosto.

Algunos análisis atribuyen los movimientos a salarios bajos y beneficios inadecuados, protecciones a los trabajadores, flexibilidad y respeto en el trabajo.

“¿Cómo pueden los empleados sentirse valorados si sus empleadores ponen la salud de los empleados en riesgo al no hacer cumplir los mandatos de la vacunación o de las mascarillas, no paguen un salario mínimo o no paguen horas extras?”, preguntó Kuehl.

“Los empleadores deben comprender las causas fundamentales de “La Gran Renuncia” y dar un paso adelante para proporcionar un alto nivel de seguridad en el lugar de trabajo, cumplimiento salarial y flexibilidad para sus trabajadores. La recuperación del condado de Los Ángeles no va a estar bien si los trabajadores se siguen saliendo de nuestra economía local”.

La tasa de desempleo del condado de Los Ángeles en septiembre, los últimos datos disponibles, señaló que 8.2%, más alto que el promedio estatal de 7.5% para el mismo periodo.

La Oficina de Equidad Laboral es un esfuerzo por centralizar los esfuerzos de protección y aplicación de la ley de los trabajadores, comenzando con tres industrias:

trabajadores en hogares privados, incluido el trabajo doméstico;

servicios personales y de lavandería, incluidos peluqueros y manicuristas y masajistas; y

servicio de comidas que incluye trabajadores de comida rápida, cocineros y preparadores de alimentos.

La supervisora ​​Holly Mitchell, coautora de la moción, dijo que los cambios se tienen que hacer.

“El status quo no está funcionando. Se trata de responder a las demandas de mejores salarios, protecciones más fuertes y estándares de calidad más altos para nuestra fuerza laboral con un compromiso sostenido con la equidad”, dijo Mitchell.

Se espera un informe en cuatro meses.