Buscan a conductor que se dio a la fuga tras arrollamiento mortal en Arlington Heights

Una mujer murió arrollada por un conductor que se dio a la fuga la mañana del martes en Arlington Heights, lo que provocó una búsqueda policial del chofer responsable.

Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que la mujer fue golpeada por un vehículo, alrededor de las 6:45 a.m., mientras cruzaba Venice Boulevard, y el conductor huyó del lugar. La policía identificó a la víctima como Bibiana Retana-Sosa, de 66 años.

Una vecina del área, Caloris Berry, dijo que no le sorprende que haya sucedido.

"Esta calle es muy peligrosa", dijo, agregando que ha visto a otras personas casi ser atropelladas al cruzar la calle.

"Duele ver eso porque no quisiera que eso le sucediera a mi familia o a mis hijos cruzando esa calle", dijo Berry. "No quisiera que me sucediera a mí".

Ahora, velas y flores marcan el lugar donde Sosa murió arrollada y donde la gente se consuela mutuamente. Blanca Cantero es maestra y trabaja en una de las dos escuelas cerca de la intersección, que según ella, es utilizada con frecuencia por niños.

"No confío en los conductores, aunque yo misma conduzca, y simplemente tengo que estar alerta", dijo Cantero.

La policía busca ahora un Mazda CX-5 Crossover blanco del año 2020 con la matrícula 8XHG132. Se insta a cualquier persona con información sobre el conductor a que se comunique con los detectives de tráfico del oeste al (213) 473-0234.

