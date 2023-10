Buscan a conductor que atropelló a una niña de 12 años cuando caminaba hacia su escuela en Santa Ana

Una estudiante de 12 años se encuentra hospitalizada y en condición crítica luego de haber sido atropellada y dejada tirada en la calle.

El accidente ocurrió a las 8 a.m. entre Newhope Street y McFadden Avenue cuando la menor caminaba cerca de la Academia Intermedia de Idiomas Fitz, dijo la policía de Santa Ana. La escuela está justo al suroeste de la intersección.

Las autoridades piden la ayuda del público para encontrar al sospechoso que presuntamente viajaba en un Honda de color azul.

“En esta escuela de aquí han atropellado varios niños”, dijo Esmeralda Rodriguez quien salió de su casa en la mañana del miércoles después de escuchar gritos en la calle.

“Yo miré esta mañana policías y ambulancias, entonces me acerqué a mirar y miré que estaba una persona tirada pero no pude distinguir. Pensé que era un adulto y cuando me dijeron que era una niña, me empezó a doler mi corazón. Quería llorar porque tengo hijos que caminan a la escuela también".

Por su parte, Grisel Ramirez, quien también fue testigo de lo ocurrido dijo que “me baje del carro con el teléfono para hablar al 911”.

La mujer además aseguró que de no haber sido porque frenó de inmediato, ella misma hubiera atropellado a la niña.

“La alcancé a esquivar y quedé del otro lado de la calle en sentido contrario y me paré enseguida. Regresé a ver a mi espejo derecho y cuando vi el carro que estaba a un lado de mi en la parte de atrás que venía alcanzando vaya, le pegó y la atropelló”, dijo Ramírez.

La menor fue transportada a un hospital tras lo ocurrido.

Natalie García, portavoz de la policía de Santa Ana dijo que “una niña inocente, sufrió heridas graves tanto internas como externas. En este momento está en su segunda cirugía en condición crítica”.

Una cámara de seguridad alcanzó a captar el vehiculo del sospechoso que huyó de la escena. El carro es descrito como un Honda azul con vidrios blidados, suspension modificada y rines negros.

Por su parte el distrito escolar unificado de Garden Grove envió un comunicado diciendo:

“Nos entristece el trágico incidente de atropello y fuga involucrando a una de nuestras estudiantes de Fitz Intermediate School quien se encontraba en camino a clases. Nuestro equipo de trabajo social ha proveído ayuda de apoyo emocional y lo continuará haciendo, además de consejería para estudiantes que hayan visto o sido impactados por el accidente”.

Las autoridades recuerdan a los residentes la importancia de usar la banqueta y las zonas de cruce y mantenerse al tanto de sus alrededores.

La policía de Santa Ana pide que si alguien tiene alguna información favor de contactarlos al 714- 245- 8665.