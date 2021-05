Buscan a sospechoso de provocar incendio forestal en Pacific Palisades

Here's the current conditions near the #Palisadesfire



SCE Topanga Oaks Station

15 May 5:00 PM PDT

Temp: 63°F

Dew Point: 51°F

RH: 65%

Wind SW 5 mph

Gust:14 mph