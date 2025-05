Buscan a sospechoso de entrar a un complejo en Valley Village y matar a un inquilino

Los residentes de un complejo de apartamentos en Valley Village dijeron el miércoles estar nerviosos tras el asesinato ocurrido esta semana.

La policía de Los Ángeles sigue buscando al asesino que se metió al quinto piso del complejo y cobró la vida de un inquilino, un hombre de 53 años de edad.

Noticias California 24/7 en Telemundo 52. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Un video de seguridad captado por la cámara de un residente en el segundo piso es del sospechoso que merodeaba de puerta en puerta en el complejo Ashton Sherman Village en la calle Riverside.

El hombre aparentemente logró llegar hasta el techo del edificio y los residentes dicen que se metió a través de un tragaluz a la unidad 516 que estaba vacía para después pasar de la pequeña terraza a la unidad 514, donde se dio una confrontación con el ocupante.

Una de las vecinas de la víctima, quien no quiso ser identificada por temor, dijo que no se sentía segura y que todos en el complejo estaban asustados.

El médico forense identificó a la víctima como Menasje Hidra, cuyo cuerpo fue hallado el 26 de abril.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“No me siento segura. No me siento segura y esto es desde antes del que el asesinato sucediera”, dijo una inquilina que no quiso ser identificada por temor.

Otros residentes dijeron a Telemundo 52 que los andamios llevan meses ahí y que no hay vigilancia en los apartamentos. Según ellos, los andamios han sido utilizados por personas que se trepan hasta la azotea.

"Hace dos semanas le estamos diciendo que había un hombre o alguien viviendo arriba", dijo una vecina.

La policía describió al sospechoso, quien sigue prófugo, como un hombre de entre 30 y 40 años de edad que portaba una chamarra obscura, camiseta blanca y pantalón de mezclilla. Tiene el cabello obscuro, pesa entre 180 y 200 libras y mide aproximadamente 5 pies 9 pulgadas de estatura.