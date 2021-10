Buscan a pistolero tras matar a una mujer en un tren del metro en Hollywood

Una mujer fue asesinada a tiros la madrugada del domingo en una estación de metro en Hollywood.

El tiroteo se reportó alrededor de las 5 a.m. en la estación Hollywood / Vine.

La mujer, que no ha sido identificada, sufrió múltiples heridas de bala, dijo la policía.

Los testigos estaban realizando resucitación cardiopulmonar cuando llegaron los oficiales de LAPD y MTA. La mujer murió en un hospital.

Los testigos informaron de un hombre "agitado" que caminaba en el tren y que tuvo una discusión con la víctima, dijo la policía de Los Ángeles. El pistolero le disparó y abandonó el tren de la línea B cuando se detuvo en Hollywood y Vine, dijo la policía.

El hombre salió por Hollywood Boulevard.

La línea B (roja) conecta el centro de Los Ángeles con North Hollywood en el Valle de San Fernando. Tiene paradas cerca de Grand Central Market, LA Convention Center, Staples Center, MacArthur Park, Pantages Theatre, Hollywood Walk of Fame y Universal Studios.

No se reporto un arresto la madrugada del domingo. La policía describió al atacante como un hombre vestido con una chaqueta azul y pantalones cortos azules.

También llevaba un sombrero oscuro y una mascarilla quirúrgica.

No quedó claro de inmediato si la víctima y el agresor se conocían.

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo puede comunicarse con los investigadores de homicidios de West Bureau al 213-382-9470.

Los trenes se saltaron la estación Hollywood / Vine mientras se investigaba la muerte y se solicitaron traslados en autobús, dijo Metro.

