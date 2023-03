Buscan a las víctimas que fueron esterilizadas sin su consentimiento en Los Ángeles

Aunque sufrieron un daño irreparable, cientos de mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento en el hospital público del condado de Los Ángeles y sus familias, pudieran recibir una compensación monetaria, y aunque esto ocurrió hace décadas, se siguen buscando a estas víctimas.



Estas mujeres fueron operadas para no tener más bebés y legisladores en California ya aprobaron un fondo millonario para compensar a las afectadas en instituciones estatales, pero ahora también quieren localizar a las mujeres operadas específicamente en el hospital del condado de Los Ángeles.



Se trata de uno de los capítulos más oscuros de California que tiene que ver con prácticas racistas en las que operaban sin su permiso a mujeres para que no tuvieran más hijos, muchas eran inmigrantes que no hablaban inglés. Como le paso a la señora Josefina Jiménez en 1979.

“Muy triste he estado desde que me hicieron eso”, dijo Jiménez, quien fue operada para no tener más hijos.



“La esterilizaron, nunca supo y todo por ser mexicana”, dijo Marta Jiménez, su madre fue operada para no tener más hijos.



La Asambleísta de California, Wendy Carrillo, hoy otorgó fondos a una organización que estará encargada de buscar a cientos de víctimas operadas sin saberlo, específicamente en el hospital del condado de Los Ángeles.

“Hay como 240 mujeres que fueron forzadas desde fin 1960 a 1970, tenemos que encontrarlas, tienen que venir al frente”, dijo Wendy Carrillos, asambleísta de California.





El estado ya tiene un fondo de 7.8 millones de dólares para resarcir a estas mujeres. Muchas son de la tercera edad, y otras han muerto, serían sus familiares los compensados.

Estas mujeres reconocen que el dinero no sanará el derecho que les fue arrebatado por las leyes de eugenesia o limpieza racial.



“Es un daño irreparable que cambió la vida de muchas mujeres sin su permiso, sin su consentimiento y se está tratando de dar conocimiento para que no se repita”, dijo Rosy Arrojo, de la organización “Alliance for a Better Community”.



El fondo estatal en principio no incluía a víctimas del hospital del condado de Los Ángeles, pero ahora si hay potencia de que cientos de que estas familias puedan ser compensadas.