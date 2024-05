Accidentes frecuentes en una intersección de Burbank preocupan a los residentes 

Residentes de un vecindario de Burbank se quejan por una intersección en donde han ocurrido muchos accidentes de tránsito.

Dos choques recientes han causado daños a tres propiedades en menos de dos semanas.

La intersección está ubicada en las esquinas de las calles Buena Vista y Vanowen, muy cerca de los rieles de las líneas Metrolink y Amtrak. Uno de los residentes señala que lo que más les preocupa es que uno de esos accidentes lesione o cause la muerte de una persona inocente.

[Es] muy peligrosa, muy peligrosa. Es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo. No es reciente”, cuenta una vecina que no quiso identificarse.

El choque más reciente ocurrió el martes 28 de mayo en la madrugada después de que un automóvil perdió el control y se estrelló contra la pared del jardín de una vivienda, dejándola parcialmente derribada.

Otro choque anterior derribó la cerca de hierro que rodea la casa de otro residente.

“Toda esta parte tiro aquí”, dijo Mauricio Morales, mostrando los daños a su propiedad. “El carro terminó en el garaje. Salió volando”.

El carro aterrizó en la cochera de su vecino, dejándola completamente destruida.

Son choques que aseguran han visto constantemente en estas vías de Burbank. Incluso hay carros que se estrellan contra otros automóviles estacionados.

“En los 26 años que he vivido aquí, por lo menos he visto 15 accidentes. Y aquí, en mi propiedad, tres”, dijo un residente que no quiso dar su nombre.

Los vecinos han solicitado a la ciudad que coloquen topes para reducir la velocidad de los automóviles. Pero, por ser una vía muy transitada, solo dificultaría el paso de los vehículos de emergencia. Otros piden más patrullas que circulen en la zona.

“Todos los vecinos han estado hablando con la ciudad hasta ahorita, no toman cartas en el asunto”, dijo el residente no identificado.

Un comunicado del Departamento de Policía de Burbank destaca que en los últimos cinco años han ocurrido más de cuatro accidentes anuales.

“En general se debe a conductores intoxicados que se han estrellado contra objetos fijos o han realizado maniobras peligrosas”, señala el comunicado. “La ciudad está comprometida en implementar medidas que promueven la seguridad de las calles y evitar los choques”.

En el accidente más reciente, las autoridades arrestaron al conductor. Sospechan que estaba conduciendo bajo la influencia del alcohol.

Los vecinos resaltan que otro de los factores causantes de los accidentes que han visto es que muchos de los conductores se desplazan a exceso de velocidad.