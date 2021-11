Captan en cámara persecución policial de conductor que disparó a autobús escolar

El video de la cámara del tablero de un auto patrulla publicado esta semana muestra la persecución desgarradora de un hombre en una camioneta que abrió fuego contra un autobús escolar en Buena Park.

Un niño de 6 años y el conductor, identificado como la esposa separada del hombre, estaban en el autobús cuando la camioneta se detuvo y su conductor abrió fuego. La mujer y el niño no resultaron heridos en el tiroteo y la persecución del 7 de septiembre.

El video de la cámara del tablero muestra el SUV acelerando detrás del autobús escolar y acercándose a él en medio del tráfico pesado en las calles de Buena Park. La persecución comenzó después de que los oficiales vieron que la camioneta chocaba con el autobús.

La persecución terminó en un tiroteo después de que la camioneta se estrellara en un estacionamiento del Distrito Escolar de Buena Park. Los agentes abrieron fuego y mataron al conductor.

Fue identificado como Cedric Baxter, de 60 años, de Compton. Él murió en el lugar.

Ningún oficial resultó herido. La policía dijo que se recuperó una pistola en el lugar.

El video fue publicado como parte de una investigación en curso sobre el tiroteo policial.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.