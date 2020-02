Brutal golpiza a estudiante queda captado en video

En el sur de Los Ángeles la brutal golpiza de una estudiante de secundaria a manos de sus compañeras de clase quedó captada en vídeo, y la víctima asegura que el móvil del ataque sería bullying.

La madre de la víctima le dijo a Telemundo 52 que había denunciado días antes del ataque con la administración de la secundaria Barack Obama que su hija había sido amenazada, sin embargo, personal escolar presuntamente no hizo nada para frenar la agresión.

El video que se filtró, fue filmado por una estudiante que proporcionó la madre de la víctima a Telemundo 52. Las imágenes muestran a cuatro alumnas confrontando a la adolescente de 12 años, y un empleado escolar tratando de evitar la pelea cuando repentinamente una de las agresoras la lanzó al piso jalándole el cabello.



“[Las presuntas agresoras] pensaron que yo estaba hablando de ellas”, dijo la supuesta víctima.

Una vez en el asfalto, una de las agresoras le propina puñetazos en el rostro y la cabeza, luego en grupo le dan varias patadas, hasta que un empleado escolar las separa.

“Cuando yo mire el video, yo la verdad lloré porque me dolió que mi niña le haya pasado eso, y busqué ayuda antes en la escuela para que investigaran las cosas”, dijo Alicia Castro, madre de la presunta víctima.

El brutal ataque ocurrió el lunes 28 de enero durante la hora del almuerzo en la secundaria, tres días antes, Castro asegura que advirtió al personal escolar sobre el presunto bullying al que era sometida su hija.



“Me preocupa mi niña y otros niños que tal vez hablen”, agregó Castro.



Castro contó que tuvo que llevar a su hija al hospital tras presentar hematomas y una cortadura en el ojo izquierdo.

“[Las agresoras] la patearon, le jalaron el pelo y le lastimaron el ojo le sacaron sangre”.



La madre de la adolescente asegura que presento un reporte policial, y esta mañana el personal escolar le informó que habían suspendido a las cuatro presuntas agresoras.

En un comunicado, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles indicó lo siguiente: “Estamos investigando el caso. No podemos comentar debido a que todas las cuestiones estudiantiles son privadas. Sin embargo, estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. Condenamos la intolerancia y cualquier tipo de violencia”.

“Yo quisiera que otros niños no pasen por lo que mi niña pasó, quisiera que la escuela ponga más seguridad o más atención”, dijo Castro.



La adolescente que nos pidió no identificarla por temor a represalias señala que estuvo una semana fuera de la escuela, y quiere que su historia no se vuelva a repetir.



“Quiero que pongan más atención a las niñas y los estudiantes de la escuela”, dijo la víctima.



La madre de la víctima asegura que la brutal golpiza le ha dejado secuelas irreversibles a su hija, y está recibiendo ayuda psicológica, esto mientras la policía investiga el incidente.