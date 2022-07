‘Era mi mejor amigo’: dolientes recuerdan al empleado de 7-Eleven asesinado en Brea

Jim Hirsch se encuentra en estado de shock después de enterarse de que su hijo de 40 años, Matthew Hirsh, fue asesinado a tiros en un robo mientras trabajaba como empleado nocturno en la ubicación de Brea 7-Eleven.

“Todavía no lo he asimilado”, dijo.

La tienda Brea es uno de los seis 7-Eleven en el sur de California que fueron asaltados a punta de pistola durante un período de cinco horas el lunes temprano. Una víctima más murió y tres más resultaron heridas.

La policía sospecha que el mismo hombre está relacionado con los robos.

Hirsch dice que cuando su hijo consiguió el trabajo hace seis meses, le preocupaba que trabajara solo. El hijo trató de calmar los temores de su padre diciendo que sus tatuajes ahuyentarían cualquier peligro.

“Le dije, 'Matt, solo cuídate'. Él me dijo: 'Cuando la gente entra, los asusto más’”, dijo Hirsch.

Matt creció en South Gate y luchó contra la adicción a las drogas, pero recientemente logró mantenerse sobrio, dijo su padre.

“La situación horrible es que después de sus luchas, no tuvo tiempo de disfrutarlo”, dijo Hirsch.

Amigos y compañeros de trabajo se reunieron afuera del Brea 7-Eleven para llorar.

Oficiales de los departamentos de policía de Brea y La Habra realizaron una conferencia de prensa conjunta el lunes por la mañana para discutir los posibles vínculos entre los dos tiroteos.

“Era un gran amigo, cuidaba de todos”, dijo Jerrie Adams, un compañero de trabajo. “Haría cualquier cosa por cualquiera de nosotros, incluso por los clientes. Los acompañaba a su auto si era tarde en la noche”.

Stephanie Alverz, ex gerente de Brea 7-Eleven, lo entrenó y llegaron a ser amigos por su nueva sobriedad.

“Ambos estábamos orgullosos el uno del otro y nos animábamos todos los días”, dijo Alverz. “Él era mi mejor amigo, ahora se ha ido porque alguien es estúpido”.

El padre de Matt sufre de cáncer metastásico y encontró una nota escrita a mano que Matt le había dejado.

“Te amo papá, solo quería decirte muchas gracias y te amo mucho. Matt”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.