Instalan un semáforo en esquina de Boyle Heights donde un joven fue arrollado por una moto

Las autoridades inauguraron un nuevo semáforo diseñado para mejorar la seguridad en una intersección de Boyle Heights donde un niño sufrió heridas devastadoras en un accidente hace más de un año.

Joshua Mora, de 14 años, estaba en un cruce peatonal marcado en Whittier Boulevard la tarde del 30 de marzo de 2023 cuando fue atropellado por un motociclista. El video mostró al motociclista deslizándose por el suelo antes de volver a subirse a la motocicleta y abandonar la escena.

Las personas en la escena en el vecindario del adolescente ayudaron a Joshua hasta que llegaron los paramédicos, pero sus heridas requirieron una amputación de la pierna.

Un joven perdió una pierna en un arrollamiento en donde el conductor se dio a la fuga. Ahora habla sobre su tragedia y cómo piensa salir adelante.

"Básicamente, estaba en el medio. Fue entonces cuando escuché al motociclista que venía rápido. Traté de apartarme para que no me golpeara, y resulta que me arrancó toda la pierna", dijo Joshua a Telemundo 52 después del accidente.

El motociclista fue arrestado más tarde en Banning.

El joven estuvo presente junto con su madre en la inauguración oficial del semáforo instalado para mejorar la seguridad en la intersección.

“Fue algo muy difícil, ha sido muy difícil para nosotros, para él… sobre todo él”, dijo su madre María Guadalupe Serrano. “Es día a día, echarle ganas a la vida, pero gracias a Dios le ha dado tanta fuerza”.

La luz, que ya está en funcionamiento, parpadea en amarillo cuando se activa antes de ponerse en rojo, lo que indica que los conductores deben detenerse ante una persona en el cruce de peatones.