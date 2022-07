Proyecto de construcción en Boyle Heights busca abordar crisis de viviendas asequibles

Un proyecto de construcción en el corazón de Boyle Heights está diseñado para hacer frente a la crisis de viviendas asequibles de esa zona.

La Veranda permitirá que algunas familias se queden en una comunidad a la que han llamado hogar durante años pero que ya no pueden pagar alquiler.

“El 73% de los hogares en Los Ángeles están agobiados por el alquiler, gastando más del 30% de los ingresos del hogar en alquiler y servicios públicos”, dijo el congresista Jimmy Gómez.

Gómez hizo un recorrido por el proyecto de 77 unidades, la mitad de las cuales estarán reservadas para familias que antes no tenían hogar.

Estas familias también recibirán servicios de apoyo en el sitio.

“[Ofrecerán] servicios como administración de casos, educación financiera, asistencia de beneficios”, dijo Megan Folland, de Abode Communities, el promotor inmobiliario que también administrará el sitio en un terreno propiedad de metro.

“Está destinado no solo a alojarlos, sino también a mantenerlos alojados y asegurarse de que se mantengan saludables”, dijo Gómez.

No se puede hablar de viviendas asequibles en esta comunidad sin hablar del impacto de la gentrificación.

La batalla para evitar que los residentes de larga duración se vean expulsados ​​por el aumento de los alquileres se ha intensificado en los últimos años.

“Algunos propietarios se aprovechan de que los inquilinos no conocen sus rentas. Eso ocasiona que sean desalojados​​​​”, dijo Gómez. “Tenemos que proteger a las personas de ser desalojadas innecesariamente. Hago muchos talleres de ‘conoce tus derechos’”.

Educar a los inquilinos y proporcionar trabajos con salarios dignos con beneficios es lo que los aquí dicen que se necesita para mantener a las familias en sus hogares.

“Este proyecto ha puesto a trabajar a muchos de nuestros miembros. más de 120 miembros que viven aquí en la comunidad local”, dijo George Bocanegra del Consejo Regional de Carpinteros del Suroeste.

Se espera que la primera fase del proyecto, conocida como La Veranda, abra la próxima primavera.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.