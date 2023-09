“Queremos llegar al fondo de esto”: un misterio rodea la muerte de patos en el Parque Hollenbeck

Las hipótesis abundan, pero las respuestas son pocas: ¿qué –o quién– está matando a los patos en el Parque Hollenbeck?

Varias de las aves fueron encontradas muertas en los últimos días en o cerca del lago en el Parque Hollenbeck. El concejal Kevin de León dijo que a un pato le cortaron la garganta.

“Queremos llegar al fondo de esto, obviamente, porque es algo que nos importa profundamente”, dijo el concejal, y agregó que una necropsia determinará la causa de la muerte de las otras cuatro aves.

Según organizaciones protectoras de aves en California, hasta 400 especies de pájaros consideran el estado dorado su hogar. Muchos frecuentan jardines comunitarios que sirven como santuarios.

Al Parque Hollenbeck lo describen como un exuberante oasis en la expansión urbana de Boyle Heights. Las aves que viven allí generalmente son las favoritas tanto de los lugareños como de los visitantes.

“Son hermosos”, dijo Lisa Acevedo, para quien las aves acuáticas son una de las principales razones por las que visita el parque. Acevedo dijo que los pájaros la relajan y la hacen sentir “centrada”.

Acevedo no vio personalmente los patos muertos del fin de semana pasado, pero dijo que vio otros animales, incluidos peces, flotando sin vida en el lago del parque.

Vicente Sánchez dijo que ha visto patos muertos en el pasado. Como muchos en la zona, lo atribuye a algo mortal en el agua.

La pregunta, sin embargo, es qué.

De León dijo que se están considerando todas las posibilidades, incluida una posible proliferación de algas en el agua, tal vez acumulación de bacterias o incluso que alguien apunte a los animales con veneno.

El concejal anima a las personas que viven cerca a que entreguen el vídeo de vigilancia si captan algo relevante.

Él cree que las muertes de animales validan su presión por una rehabilitación completa del parque, que existe desde finales del siglo XIX. Esa rehabilitación incluirá drenar el agua y limpiarla.

De León ya ha conseguido 25 millones de dólares en financiación para lograrlo.

