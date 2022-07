Boyle Heights: propuesta de convertir edificio Sears en refugio para indigentes enfrenta críticas

Algunos residentes de Boyle Heights están criticando una propuesta para convertir el edificio histórico de Sears en un refugio y centro de servicios para personas sin hogar, por temor a que pueda generar más personas sin hogar en las calles.

El Life Rebuilding Center proyecta que producirá una “solución real para abordar el problema de las personas sin hogar... al brindar servicios integrales directos donde más se necesitan”, según su sitio web.

En una reunión comunitaria el mes pasado, algunos residentes argumentaron que la ciudad ya descuida los problemas de vivienda asequible y seguridad pública. Creen que pedirle a Boyle Heights que acomode a miles de personas sin hogar sería demasiado.

“Es insondable pensar en tratar de albergar a 5500 personas en una instalación que tienen enfermedades mentales y problemas de drogas”, dijo Sofia Quiñones de la Coalición de Boyle Heights del Este de Los Ángeles.

Otros residentes están preocupados por la gente que viene de Skid Row y la seguridad de los niños, ya que las escuelas están cerca del antiguo edificio de Sears.

¿Que incluye la propuesta?

La propuesta incluye una subestación del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Pero algunos residentes tienen dudas y afirman que no sería lo suficientemente grande para tanta gente, incluso si se creara.

Willie Figueroa opera un refugio y centro de rehabilitación para hombres sin hogar en Boyle Heights. Dijo que convertir el edificio Sears en un refugio no sería tan valioso como otras opciones.

“Por mucho que nos encantaría poder convertir eso en un refugio para personas sin hogar, creo que usar esa instalación para Amazon, proporcionando empleo sería mucho mejor”, dijo Figueroa.

La estacion hermana NBC4 contactó a los promotores del proyecto propuesto para hacer comentarios pero aún no ha recibido una respuesta.

