“Estamos desconsolados”: el concejal Bonin habla en la estridente reunión del Concejo de Los Ángeles

Los manifestantes que pedían la renuncia de tres miembros del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles se reunieron en el Ayuntamiento el martes para la primera reunión del consejo desde que se hizo pública una conversación grabada que involucraba a los políticos que incluía insultos racistas.

Los activistas gritaron, abuchearon y cantaron dentro y fuera del Ayuntamiento, lo que obligó a retrasar el inicio de la reunión.

La reunión, programada para las 10 a. m., se llevó a cabo la misma mañana en que la concejal Nury Martínez se ausentó. Martínez, a quien se puede escuchar en grabaciones filtradas usando insultos racistas en referencia al hijo de su colega Mike Bonin, renunció el lunes como presidente del consejo.

La multitud reunida dentro de las cámaras del consejo fue silenciada por un lloroso Bonin, quien pidió hablar.

"Todavía estoy tratando de entender esto", dijo Bonin. "Mi esposo y yo estamos enojados, desconsolados y enfermos por nuestra familia y por Los Ángeles. Como angelino, me estoy tambaleando por las revelaciones de lo que dijeron estas personas. Servidores de confianza que expresan odio. Estas personas nos apuñalaron y nos disparó y cortó el espíritu de Los Ángeles. Le dio una paliza al corazón y al alma de la ciudad".

Las consecuencias se derivan del lanzamiento público durante el fin de semana de una conversación grabada de octubre de 2021 que involucró a Martínez, los concejales Gil Cedillo y Kevin de León, y Ron Herrera, un alto funcionario laboral del condado de Los Ángeles. La conversación sobre la redistribución de distritos incluyó varios comentarios racistas.

Entre otros comentarios en la conversación, Martínez menospreció a Bonin, que es blanco y tiene un hijo negro, y criticó al niño por su comportamiento en el desfile del Día de Martin Luther King, diciendo que el hijo de Bonin se estaba portando mal en una carroza, que podría haberse volcado si ella y las otras mujeres en la carroza no intervinieron para "criar a este niño".

Bonin dijo que no puede perdonar el episodio y que se debería renunciar a los puestos que ocupan.

“Primero debes renunciar, luego pedir perdón. La gente no debería pedirme perdón, no puedo perdonarlos porque no es mi prerrogativa. Es la prerrogativa de un niño que es demasiado joven para entender realmente lo que está pasando'', dijo Bonin.

“Lo están criando como a un niño blanco”, dijo Martínez. “Yo estaba como, 'este niño necesita una paliza. Déjame llevarlo a la vuelta de la esquina y luego lo traeré de vuelta'".

Martínez también llamó al niño "ese changuito", mote en español para decir "ese monito".

En un comunicado el domingo, Bonin pidió al consejo que destituya de inmediato a Martínez del puesto de presidente del consejo y exigió que renuncie al consejo.

“Estamos consternados, enojados y absolutamente disgustados porque Nury Martínez atacó a su hijo con horribles insultos racistas y habló sobre su deseo de dañarlo físicamente”, dijo Bonin en un comunicado. “Es vil, abominable y completamente vergonzoso. El Concejo Municipal debe destituirla como Presidenta del Concejo de inmediato y ella debe renunciar a su cargo. Cualquier padre que lea sus comentarios sabrá que no es apta para un cargo público”.

De León también criticó a Bonin. "Mike Bonin nunca dirá ni pío sobre los latinos. Nunca dirá una palabra sobre nosotros".

De León también comparó el manejo de Bonin de su hijo en el Desfile de MLK con "cuando Nury trae su pequeña bolsa de jardín o la bolsa de Louis Vuitton".

"Su negrito, como en el costado", agregó Martínez, usando un término en español para una persona negra que muchos consideran degradante.

Bonin le dijo a The Times que estuvo en el desfile de MLK de 2017 con su hijo pequeño.

"Hay más que diré más tarde, pero en este momento porque todavía lo estoy digiriendo. Estoy disgustado, enojado y desconsolado. Es un juego justo que me ataque, ¿pero hijo mío? Tienes que ser bastante mezquino, inseguro y venenoso para atacar a un niño. No tenía ni 3 años. Aparte de eso, estoy sin palabras".

En otro momento, Martínez recordó una conversación con el empresario Danny Bakewell sobre la posibilidad de transferir el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles fuera del distrito del concejo de Bonin y en el del Concejal Marqueece Harris-Dawson. La presidenta del consejo dijo que le dijo a Bakewell que "fuera a buscar el aeropuerto de su hermano pequeño, esa pequeña perra de Bonin".

Martínez también apuntó al distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, en términos inprofanos, luego de que el grupo pareciera discutir si Gascón respaldaría a Cedillo en su campaña de reelección contra Eunessis Hernández.

"F--- ese tipo. (inaudible)... Está con los Blacks", dijo sobre Gascón.

Gascón emitió un comunicado el domingo por la tarde.

“Estoy triste y decepcionado por los comentarios racistas hechos en la conversación entre varios concejales de la ciudad de Los Ángeles”, dijo Gascón. "Comparto la indignación del concejal Bonin, así como de todos los miembros de la comunidad afroamericana. La lucha contra los afroamericanos no tiene cabida en Los Ángeles".

Cedillo también emitió un comunicado con una disculpa.

"Quiero comenzar disculpándome", dijo. "Si bien no participé en la conversación en cuestión, estuve presente en ocasiones durante esta reunión el año pasado. Es mi instinto responsabilizar a otros cuando usan un lenguaje despectivo o racialmente divisivo. Claramente, debería haber intervenido. Fallé en manteniendo a los demás y a mí mismo al más alto nivel. Los comentarios hirientes y dañinos hechos sobre el hijo de mi colega fueron simplemente inaceptables. Elegimos la vida pública, pero nuestras familias siempre deben estar fuera de los límites y nunca ser parte del discurso político".

El alcalde Eric Garcetti se mostró entristecido por los comentarios.

"El Los Ángeles que amo es un lugar acogedor y enriquecedor", dijo el alcalde Garcetti. "Como alcalde, como padre y como angelino, me entristece lo que leí. No hay lugar en nuestra familia de la ciudad para ataques a colegas y sus seres queridos, y no hay lugar para el racismo en ninguna parte de Los Ángeles. Todos en nuestra ciudad merece sentirse seguro y tratado con el mismo respeto. Estas palabras están a la altura de esos valores".

Herrera no ha comentado sobre la historia, pero un abogado que representa a la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles envió una carta a The Times alegando que la conversación fue grabada en violación de las leyes de privacidad y grabación de California.

Earl Ofari Hutchinson, presidente de la Mesa Redonda de Política Urbana de Los Ángeles, exige que el Concejo Municipal y el alcalde Eric Garcetti censuren públicamente a Martínez y de León.

"Su disculpa por usar términos como 'pequeño mono' para describir a un joven afroamericano, por ejemplo, promueve y refuerza los estereotipos más viles de los afroamericanos (y) no es suficiente", dijo Hutchinson en un comunicado proporcionado el domingo a City News. Servicio "Nada menos que una censura total por parte del ayuntamiento y respaldada por Garcetti enviará el mensaje de que los viles estereotipos racistas no serán tolerados y serán castigados rápidamente".