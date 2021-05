Bomberos se preparan para temporada de incendios extensa y peligrosa

Aún no llegan las altas temperaturas de verano, pero atravesamos por una sequía y ya hemos visto decenas de incendios, y bomberos en todo el estado se preparan para lo que dicen será una peligrosa y larga temporada de incendios.

Los bomberos le mostraron a Telemundo 52 algunas de sus herramientas y volvieron a recordarnos que deben hacer los que viven en zonas de peligro.

Las montañas en Calabasas a primera vista parecen verdes y frondosas, pero al verlas más de cerca observamos vegetación seca y que con una chispa se desata un incendio.

"Debemos estar preparados, ustedes deben estar preparados todo el año", dijo el jefe de bomberos de Cal Fire.

Fueron las palabras del jefe del Departamento de Cal Fire, Tom Porter, quien el día de hoy fue acompañado por bomberos del condado de Los Ángeles, de Ventura, el Servicio Forestal y otras agencias para prevenirnos de lo que dicen será una de las peores y más largas temporadas de incendio.

"Ahora estamos viendo la temporada de incendios forestales hasta nueve meses, y realmente yo creo que los que viven aquí en California pueden ver que hemos tenido incendios forestales todo el año", dijo el Israel Pinzón, Capitán de Cal Fire.

En lo que va del año, incendios han consumido 17 mil acres. Las agencias se preparan para los que vienen con maquinaria pesada, bomberos adicionales por tierra y por aire, como los drones y helicópteros Firehawk.

El nuevo Firehawk es más veloz, 150 millas por hora, y usa tres veces la cantidad de agua en sus tanques, son como mil galones, y adentro tiene una capacidad para 10 bomberos.

El gobierno estatal otorgó más de $ 500 millones de dólares a estas agencias que ya contrataron a más de 1,300 bomberos adicionales.

"Pero nosotros también tenemos proyectos de eliminar vegetación alrededor de las casas y las comunidades", añadió el capitán Pinzón,

"Los dueños de las propiedades en las áreas de riesgo, también deben de tomar precauciones", señaló.

Los bomberos recomiendan que de la estructura a la vegetación debe haber por lo menos 100 pies completamente limpios de cualquier yerba y combustible, 200 pies dicen, sería mejor.

El servicio forestal también pide que se respeten las restricciones en los parques nacionales.

"No tener carbón abierto solamente en áreas que se permite, no estacionarse en el pasto alto, porque el carro puede iniciar los incendios cuando se calienta. Hay que estar seguros de que no tengan cadenas en sus vehículos, ya que pueden causar chispas en la carretera", dijo Rogelio Betancourt Díaz, bombero de Servicio Forestal de Estados Unidos.

También señaló lo importante de tener a las mascotas, documentos, medicamentos, y una ruta de salida en caso de un incendio. Agregó que también es muy importante obedecer las órdenes de evacuación.

"No recomendamos de que ustedes se queden [en sus residencias durante un incendio], no vale la pena, no vale el riesgo de la vida, por favor", añadió el capitán.