Bomberos de México llegan a California para ayudar a combatir los incendios forestales

Al menos 100 bomberos de todo el territorio mexicano llegaron el miércoles a California para asistir en el combate de los incendios forestales.

Luego de una ceremonia de bienvenida, los bomberos mexicanos recibirán una sesión de orientación y durante el transcurso de los días siguientes, participarán del despliegue de un refugio ignífugo y otras capacitaciones de puesta a punto, según el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USFS, por sus siglas en inglés).

Al finalizar la orientación, las cuadrillas serán transportadas por tierra a sus puestos asignados del incendio Castle dentro del Complejo de incendios Sequoia en el Bosque Nacional Sequoia. El Complejo Sequoia está compuesto por los incendios Castle y Shotgun.

“Me entusiasma esta oportunidad única de visitar una estación en la que trabajé y me entrené cuando era joven. La capacitación que recibí me ayudó a avanzar en mi carrera y ahora me siento capaz de ayudar a USFS y Sequoia, trayendo conmigo a bomberos de México, para brindar apoyo en el esfuerzo de combate contra los incendios de California,” dijo Gerente de Manejo del Fuego de CONAFOR (Comisión Nacional Forestal de Mexico), Eduardo Cruz.

Cruz pasó dos temporadas como bombero forestal en cuadrilla de helicóptero en el Bosque Nacional Sequoia a principios de su carrera, como parte del programa de capacitación e intercambio.

En 1989, USFS envió a especialistas en gestión contra incendios para brindar asistencia a México durante la desastrosa temporada de incendios que ocurrió en el Estado de Quintana Roo. Este año, los Bomberos de México podrán devolver el favor.

Desde 1962, USFS mantiene una larga historia de cooperación con México en el área de la gestión de incendios, según USFS quien ha venido proporcionando capacitación y brindando apoyo a México en el fortalecimiento de sus capacidades contra incendios desde 1983.