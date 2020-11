Bombero que sufrió graves quemaduras habla de su milagrosa recuperación

El 16 de mayo 11 bomberos resultaron gravemente heridos durante uno de los incendios más intensos y peligrosos en la historia del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Uno de esos bomberos era el capitán Víctor Aguirre, quien sufrió serias quemaduras, y hoy habló con Telemundo 52 sobre su milagrosa recuperación tras el voraz incendio que combatió y que estuvo a punto de cobrarle la vida.

El capitán Aguirre recuerda dar la orden de abandonar el techo y "Mayday", la señal de emergencia, durante el incendio del 16 de mayo en el centro de Los Ángeles.

“Nunca se me va a olvidar ese día, la tengo grabada en mi mente y en mi cuerpo”, dijo el capitán Aguirre.

Cuando Aguirre y su equipo trataban de penetrar el edificio por el techo para atacar el fuego, dijo que tuvo un presentimiento extraño.

“En mi corazón, en mi mente, me sentía inquieto”, señaló el capitán del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Minutos después cuando el fuego era demasiado intenso para soportar, Aguirre dio la orden de retirarse, y escucho múltiples explosiones y el rugir del fuego.

“Les dije a los muchachos apúrense, apúrense, porque la quemazón estaba tan fuerte que mi equipo se estaba quemando. Mi casco se estaba derritiendo, y mi radio se comenzó a derretir”, contó Aguirre.

Aguirre dijo que apenas estaba visible la silueta de los 11 bomberos tratando de escapar la bola de fuego que los envolvió.

“Pensé por unos segundos, aquí me voy a morir, esta es la manera en que me voy a morir, en ese momento empecé a mirar imágenes de mis niños, de mi esposa, y yo pensé que nunca los volvería a mirar otra vez”, dijo.

Pero en medio de lo que era un infierno, vino lo que él llamó un mensaje divino.

“Ya no sentía dolor, y dije pues ya me voy, si así lo quiere Dios, yo estoy bien con eso, pero después vi la imagen de mi esposa otra vez, y dije no me puedo ir, todavía no es mi tiempo, y fue cuando luché más, y empecé a gritar vámonos, vámonos y empuje a los bomberos en frente de mí”, contó Aguirre.

Los 11 bomberos sobrevivieron, pero todos sufrieron graves quemaduras.

“Recuerdo mirando mis manos y estaban colgando, yo pensé que era tela, pero era mi piel”, señaló Aguirre.

Su esposa Claudia fue notificada de inmediato sobre el incidente.

“Es una experiencia terrible. Es la llamada que toda esposa de un bombero, toda madre, toda hermana nunca quiere recibir”, dijo Claudia Aguirre, esposa de bombero lesionado.

“El mirar su cara fue lo más bello que pude experimentar”, dijo Aguirre, cuando lo vio por primera vez después el incidente.

En el hospital, entre lágrimas, Aguirre le dijo a su hijo Tristan que lo más probable era que le amputarían sus manos.

“No entiendes. Me dijeron que me van a quitar las mano, y me contestó ‘papá, está bien, ya ganamos, tengo tu vida, tú tienes tu vida, ya ganamos’”, contó Aguirre.

“Él es mi todo. Mi inspiración y mi vida, por él late mi corazón”, dijo la esposa de Aguirre.

Gracias al apoyo de su esposa, su hija Celeste, y su hijo Tristan, se habla del futuro, y surge más fuerte el valor y el espíritu indomable del bombero.

“¡Yo gané! Mis quemazones no me ganaron a mí, las cirugías no me ganaron, Yo le gané”, afirmó Aguirre.

El hijo de Aguirre, Tristan también quiere seguir los pasos de su padre y ya se prepara para ser bombero.

Mientras tanto, los dueños de los negocios que fueron consumidos por ese incendio recibieron una multa de $127,000 para cubrir el costo de la investigación, pero se lleva a cabo otra investigación por separado, y eso todavía no se resuelve.