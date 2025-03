Blake Snell gana en su debut en Los Ángeles, Ohtani pega jonrón y los Dodgers vencen a los Tigres 5-4

Blake Snell debutó con victoria con los Dodgers, Teoscar Hernández conectó un jonrón de tres carreras y Los Ángeles derrotó a los Tigres de Detroit 5-4 en su primer partido en casa.

Blake Snell debutó con victoria con los Dodgers, Teoscar Hernández conectó un jonrón de tres carreras y Los Ángeles derrotó a los Tigres de Detroit 5-4 en su primer partido en casa el jueves.

Teoscar Hernández crushes a three-run homer for the lead! #OpeningDay pic.twitter.com/vWksLaZ7A7

Snell (1-0), dos veces ganador del Premio Cy Young y quien firmó con los Dodgers como agente libre durante la temporada baja, permitió dos carreras y cinco hits en cinco entradas. El zurdo ponchó a dos y dio cuatro bases por bolas.

Hernández conectó un jonrón ante Tarik Skubal (0-1) en su primer lanzamiento con dos outs en la quinta, poniendo a los Dodgers nuevamente arriba 4-2. Ohtani llegó a base por decisión del fildeador y Mookie Betts recibió base por bolas para preparar a Hernández.

Ohtani conectó un jonrón en la séptima, ampliando la ventaja a 5-3.

Los Dodgers mejoraron su marca a 3-0, tras haber comenzado la temporada con dos victorias sobre los Cachorros de Chicago en Tokio este mes.

Los campeones defensores de la Serie Mundial y un estadio lleno de 53,595 espectadores vieron llegar al Trofeo del Comisionado al campo en un convertible azul conducido por el rapero Ice Cube antes del partido.

El lanzamiento descontrolado de Snell permitió que Spencer Torkelson anotara la primera carrera de los Tigres en la cuarta.

Snell permitió sencillos consecutivos a Gleyber Torres y Riley Greene antes de concederle una base por bolas a Torkelson para llenar las bases en la quinta. Los Tigres tomaron ventaja de 2-1 con el elevado de sacrificio de Manuel Margot.

Torkelson conectó un jonrón para reducir la desventaja de los Tigres a 4-3 en la séptima. Se acercaron de nuevo a una carrera en la octava entrada gracias al elevado de sacrificio de Kerry Carpenter ante Tanner Scott.

Spencer Torkelson gets a run back for the @Tigers! #OpeningDay pic.twitter.com/DhxsDabZYL