Bibliotecas de Los Ángeles comienzan programa de servicio en la acera

El alcalde Eric Garcetti anunció el jueves un programa en 18 sucursales de la Biblioteca Pública de Los Ángeles para que la gente recoja y deje los materiales en la acera para reducir el riesgo de propagar COVID-19.

Las 73 sucursales de LAPL están actualmente cerradas al público debido a la pandemia.

"Nuestras bibliotecas son anclas de logros académicos y aprendizaje a lo largo de toda la vida, y al llevar la recogida en la acera a estos corazones palpitantes de nuestras comunidades, volveremos a abrir puertas de creatividad, descubrimiento e imaginación para todos nosotros", dijo Garcetti.

Con el programa de recolección llamado "Library to Go", las personas pueden recoger los materiales que solicitaron pero no pudieron recolectar cuando LAPL cerró en marzo debido a COVID-19.

También pueden colocar nuevas reservas utilizando el catálogo en línea de LAPL y recoger libros y otros materiales en la sucursal regional de Arroyo Seco, la Biblioteca Central, la sucursal de Echo Park, la sucursal de Junipero Serra, la sucursal de Los Feliz, la sucursal de Mar Vista, la sucursal de Northridge, Pio Pico- Koreatown Branch, San Pedro Regional Branch, Studio City Branch, Sylmar Branch, Westwood Branch y Woodland Hills Branch.

Las personas también podrán recoger materiales a partir del martes en la sucursal regional de Exposition Park, Fairfax Branch, Panorama City Branch, Sherman Oaks Branch y Silver Lake Branch.

“Estamos encantados de lanzar el servicio de recolección Library To Go. Sabemos que los angelinos aman sus bibliotecas y los han extrañado ”, dijo el bibliotecario de la ciudad John Szabo.

Una vez que los materiales se hayan reservado en línea, Angelenos recibirá un correo electrónico o una llamada telefónica con instrucciones para programar una cita para su recogida.

Al recolectar materiales de la biblioteca de mesas ubicadas fuera de las bibliotecas, los clientes deberán usar máscaras y esperar en un área de espera físicamente distanciada. Todos los materiales se aislarán durante 72 horas antes de ser devueltos a los estantes o ser reeditados, según lo recomendado por expertos en salud pública.

Los materiales retirados antes del cierre de LAPL debido a COVID-19 se han extendido hasta el 30 de septiembre. La fecha de vencimiento de los artículos retirados a través de Library To Go seguirá los horarios de préstamo estándar de tres semanas para libros y audiolibros y una semana para DVD y CDs.

Para obtener más información acerca de los Servicios Library To Go, visite lapl.org/Library-To-Go.