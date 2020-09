Biblioteca del condado ofrece préstamos de computadoras e internet

Los residentes del condado de Los Ángeles que necesiten una computadora o un servicio de Internet ahora pueden pedirlos prestados, anunció el martes la Biblioteca del Condado de Los Ángeles.

El kit de préstamo para computadoras portátiles y puntos de acceso a internet incluye un Chromebook portátil y un punto de acceso inalámbrico, y se ofrece en 10 ubicaciones como parte de un programa piloto. Es probable que se agreguen ubicaciones adicionales cuando el sistema de la biblioteca adquiera más dispositivos.

Los funcionarios de la biblioteca dijeron que el programa se ofrecerá inicialmente en comunidades en las que el 57% y el 63% de los hogares tienen suscripciones a Internet, lo que significa que aproximadamente el 40% de la población no tiene conectividad.

“La brecha digital tiene consecuencias de gran alcance, especialmente durante este tiempo sin precedentes '', dijo la directora de la biblioteca, Skye Patrick, en un comunicado.

“Sin conexión a Internet no hay forma de que los desempleados encuentren empleo o participen en entrevistas virtuales, no hay forma de que los adultos mayores aislados reciban telesalud o se mantengan en contacto con sus seres queridos, no hay forma de que los cuidadores accedan a información para la educación en el hogar o apoyar las necesidades de educación digital de sus hijos".

Los kits estarán restringidos a los titulares de tarjetas de la biblioteca de 18 años en adelante, y se pueden sacar durante tres semanas, como un libro de la biblioteca. Los préstamos también se pueden renovar hasta tres veces, siempre que otros usuarios de la biblioteca no los hayan suspendido.

Cuando se devuelven, el equipo se mantiene en “cuarentena” durante 96 horas como medida de seguridad.

La biblioteca también anunció un servicio de recogida de impresión que estará disponible en todas las ubicaciones de la biblioteca que ofrecen el servicio de acera. Los usuarios de la biblioteca pueden imprimir hasta 10 páginas usando la aplicación de impresión inalámbrica de la biblioteca y recogerlas en las ubicaciones de Sidewalk Service.

Para el acceso al servicio de impresión, haga clic aquí.