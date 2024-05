Biblioteca del Condado de Los Ángeles lanza un club de lectura durante el verano

Lo que debes saber El programa comienza el sábado 1 de junio y se extenderá hasta el 27 de julio.

El libro elegido para el programa es “El Tiempo en Los Ángeles” (L.A Weather), de María Amparo Escandón.

El evento culminará con una celebración en Gloria Molina Grand Park en el centro de Los Ángeles.

La biblioteca del condado de Los Ángeles lanzó un club de lectura llamado Un libro, Un condado (One Book, One County) e invita a los lectores del condado a unirse.

El libro elegido para el programa es “El Tiempo en Los Ángeles” (L.A Weather), de María Amparo Escandón. Es un best seller del New York Times publicado en 2022 sobre una familia de Los Ángeles que se enfrenta a cuestiones de lealtad familiar, secretos y supervivencia.

El club de lectura, creado en colaboración con la Biblioteca Pública de Los Ángeles y 16 sistemas bibliotecarios, está diseñado para discutir el libro, fomentar conexiones comunitarias y fomentar la educación.

“Un libro, un condado es un testimonio del poder que tienen los libros para unir a las comunidades. Al leer y discutir ‘L.A Weather’ juntos, esperamos fomentar un sentido de experiencia compartida y comprensión en nuestro diverso condado", dijo Skye Patrick, directora de la biblioteca del condado de Los Ángeles.

"Estamos orgullosos de asociarnos con la Biblioteca Pública de Los Ángeles en esta iniciativa única que conecta a las comunidades. a través del placer de leer."

El programa comienza el sábado y se extenderá hasta el 27 de julio, culminando con una celebración en Gloria Molina Grand Park en el centro de Los Ángeles.

“Una narración poderosa tiene la capacidad de conectar a los angelinos”, dijo el bibliotecario municipal John F. Szabo, Biblioteca Pública de Los Ángeles.

“Esta colaboración innovadora con 18 sistemas bibliotecarios en todo el sur de California reúne a las diversas comunidades a las que servimos para resaltar las historias y experiencias de Los Ángeles”.

“L.A Weather” estará disponible en forma de libro electrónico y copias de audiolibros accesibles a través de la aplicación Libby de OverDrive en las bibliotecas participantes. También hay copias impresas disponibles.

Escandón es una autora bilingüe galardonada conocida por su narración perspicaz. Ha ganado un premio del Reese's Book Club y el premio de ficción en los International Latino Book Awards 2022.

“Escribí ‘L.A Weather' como tributo a mi ciudad natal con la esperanza de compartir esta historia de amor familiar con mis compañeros angelinos. Por eso, cuando mi novela fue seleccionada para el programa de lectura comunitaria One Book, One County, me sentí muy honrado”, dijo Escandón.

“¿Qué mejor manera de rendir homenaje a nuestras bibliotecas públicas, a los libros y a las historias con las que podemos identificarnos que unirnos como comunidad y leer unos con otros?"

La celebración del próximo 27 de julio en el Parque Gloria Molina será de 5 a 7 p.m., y contará con una charla de autor con Escandón, presentaciones musicales de la Banda Las Angelinas, recursos y actividades comunitarias.