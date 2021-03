Beyonce se lleva las 9 nominaciones principales de los Grammy

Beyonce llevará nueve nominaciones principales a la presentación retrasada por la pandemia del domingo de la 63 edición anual de los premios Grammy, incluidos los guiños al disco y la canción del año para "Black Parade", mientras que Dua Lipa, Roddy Ricch y Taylor Swift tienen cada uno seis nominaciones.

Beyonce quedó fuera de la otra categoría superior de los Grammy de álbum del año.

Los nominados para ese honor son Jhene Aiko por “Chilombo”, Black Pumas por “Black Pumas (Deluxe Edition)”, Coldplay por “Everyday Life”, Jacob Collier por “Djesse Vol. 3, ”Haim para“ Women in Music Pt. III”, Dua Lipa por “Future Nostalgia”, Post Malone por “Hollywood's Bleeding” y Taylor Swift por “Folklore”.

Billie Eilish, quien barrió las cuatro categorías principales de los Grammy el año pasado (álbum, disco y canción del año y mejor artista nuevo) está de regreso en las categorías de canciones y discos por su éxito "Everything I Wanted".

La expansión del coronavirus ha obligado a posponer y, en el peor de los escenarios, a cancelar varios de los estrenos más esperados de la industria del entretenimiento y otras citas destacadas del mundo cultural.

Eilish y Beyonce competirán por el récord del año con Black Pumas por "Colors", DaBaby y Roddy Ricch por "Rockstar", Doja Cat por "Say So", Dua Lipa por "Don't Start Now", Post Malone por "Circles" y Megan Thee Stallion y Beyonce por "Savage".

Para la canción del año, un honor para el compositor, los nominados son "Black Parade" de Beyonce, "The Box" de Roddy Ricch, "Cardigan" de Swift, "Circles" de Post Malone, "Don't Start Now" de Dua Lipa. "Everything I Wanted" de Eilish, "I Can't Breathe" de HER y "If the World Was Ending" de JP Saxe y Julia Michaels.

Compitiendo por mejor artista nuevo están Ingrid Andress, Pheobe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Smoke, Doja Cat, Kaytranada y Megan Thee Stallion. Los Grammy originalmente estaban programados para presentarse el 31 de enero en el Staples Center en el centro de Los Ángeles, pero el evento se retrasó debido al aumento de casos de COVID-19 en el condado.

La Academia de la Grabación reajustó la fecha para el 14 de marzo, el mismo día en que ya estaban programados los premios Screen Actors Guild Awards. El conflicto desembocó en una breve guerra de palabras entre la Academia de la Grabación y SAG-AFTRA, y el sindicato de actores optó por posponer nuevamente su evento, reprogramando los Premios SAG al Domingo de Resurrección, 4 de abril.

La cantante cubano Aymee Nuviola no solo está emocionada por su tercera nominación al Grammy Americano sino también porque está de estreno.

Los Grammy también se enfrentaron a más conflictos en torno al programa de este año cuando no pudo dar ninguna nominación al cantante The Weeknd, a pesar de tener uno de los álbumes más exitosos del año pasado, "After Hours".

El cantante emitió un comunicado el jueves criticando a los Grammy y la Academia de Grabación, acusándolo de mantener "comités secretos" que contaminan el proceso de nominaciones y diciendo que ya no permitiría que su sello discográfico presente su trabajo para consideración del Grammy en el futuro.

Después de que se anunciaron las nominaciones, dijo que los Grammy eran "corruptos" y debían "transparencia" a los fans y la industria discográfica.

En declaraciones a Variety la semana pasada, el director interino de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., calificó la disputa de "desafortunada" y "no es algo por lo que ninguno de nosotros estemos felices".

Como de costumbre, la mayor parte de los premios Grammy se entregarán durante una ceremonia de estreno vespertina que comenzará al mediodía y se transmitirá en Grammy.com.

Jhene Aiko será la anfitriona de esa ceremonia, que también contará con una actuación en homenaje a Marvin Gaye y apariciones de artistas como Rufus Wainwright, Poppy y Jimmy “Duck” Holmes.

La ceremonia principal televisada será conducida por el presentador y comediante de "The Daily Show" Trevor Noah y tendrá su sede en el Staples Center, aunque gran parte del evento será virtual.

El espectáculo contará con la variedad habitual de actuaciones, que incluyen Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, BTX, Doja Cat, Billie Eilish, Miranda Lambert, Lil Baby, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Maren Morris, Roddy Cicch y Taylor Swift.

La ceremonia también rendirá homenaje a los lugares de música independientes que se han visto gravemente afectados por la pandemia, con trabajadores como camareros y gerentes de taquilla en clubes como The Troubadour, The Hotel Cafe y Apollo Theatre de Nueva York como presentadores. Será la primera vez que Noah presenta la entrega de premios.