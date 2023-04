Roban sofá de $58,000 de una tienda de muebles en Beverlywood

Un negocio de Beverlywood se vio afectado por el robo de un sofá muy caro, pero ahora, con un poco de ayuda de algunos miembros alertas de la comunidad, los propietarios creen saber quién lo hizo.

Cualquiera que visite Merit en Beverlywood notará que venden muchos artículos, como “cosas que son difíciles de encontrar”, como muebles, arte, objetos y taxidermia de mediados de siglo, dijo el propietario Paul Bearman. Pero la madrugada del lunes, un ladrón cortó la transmisión de video de una cámara e irrumpió en el negocio para robar un sofá de $58,000.

“Se llama el Sofá Mah Jong. Hecho con tela Missoni, parece un vestido de mujer. Es realmente bonito, seda y pana, un patrón hermoso”, dijo Bearmn.

Marcos, el director de la galería, describió la vigilancia que muestra a un hombre dando marcha atrás en una camioneta blanca frente al negocio. Cortó la transmisión de video, luego irrumpió en la tienda y cometió el crimen.

“El tipo sabía exactamente lo que estaba buscando. No tomó nada más. Entró, tomó ese artículo y se fue”, dijo Bearman.

Después de que apareció la policía, Bearman acudió a las redes sociales y ofreció una recompensa con la esperanza de recuperarlo.

“Recibió una gran cantidad de atención y de hecho también obtuvimos algunos éxitos”, dijo. “Hubo un aviso anónimo que decía las palabras exactas: ‘Sé quién se llevó tu sofá’”.

Bearman mostró videos que le envió un informante anónimo. Dijo que el primero muestra a alguien dejando una camioneta blanca frente a un complejo de apartamentos en el centro apenas unas horas después del robo.

“Lo ves descargando mi sofá, que es extremadamente específico en diseño y color, y simplemente lo lleva a su casa”, dijo Bearman.

Bearman dijo que reconoció a la persona en el video y dijo que varios dueños de negocios se han puesto en contacto con el presunto ladrón. Quiere que arresten al sospechoso, y le gustaría recuperar su sofá.

“Para mí se trata más del principio y la violación”, dijo Bearman.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ha realizado un arresto y dijo que su investigación está en curso.

