Beverly Hills prohíbe la serpentina en aerosol y la crema de afeitar para Halloween

El Ayuntamiento de Beverly Hills aprobó por unanimidad el martes una medida que prohíbe el uso de crema de afeitar, serpentina en aerosol y productos depilatorios durante 24 horas a partir de Halloween.

Los líderes de la ciudad dicen que la decisión se tomó teniendo en cuenta el interés de la seguridad pública. La ciudad dice que estos productos han provocado lesiones en el pasado.

Según el alcalde Julian Gold, una casa popular de Beverly Hills comúnmente conocida como la Casa de la Bruja tiene un historial de problemas relacionados con serpentina en aerosol y crema de afeitar.

“Esto no está impulsado por nuestras preocupaciones teóricas. Esto está impulsado por nuestra experiencia”, dijo Gold.

“Hubo varios eventos, tal vez más que varios, frente a la Casa de la Bruja relacionados con el uso de crema de afeitar, serpentina en aerosol y Nair, donde miembros del público y niños en particular resultaron heridos”.

El padre Charlie Morales entiende el razonamiento de la ciudad.

“¿Cómo puedes saber que es peligroso?” dijo Morales. “Como dije, puedes arrojarlo sobre el parabrisas de alguien, bloquearle la vista, arrojarlo por la ventana, rociar el auto de alguien con él, es peligroso”.

La ordenanza, que se aplica a personas de 21 años o menos, entra en vigor a las 6 a.m. del día de Halloween. La ciudad está trabajando con los distritos escolares para educar a los niños sobre estos temas.

“Vamos a tener contenedores donde si lo traes tendrás que dejarlo, si la policía te ve con él te van a decir: ‘No puedes hacer eso, mételo en el contenedor’”, dijo Gold.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.