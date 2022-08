Boutique Kitson de Beverly Hills prohíbe mascarillas en su local

Si desea comprar en una boutique popular de Beverly Hills, tendrá que renunciar a su máscara COVID: Kitson LA está prohibiendo las máscaras faciales por temor a robos y violencia.

El propietario de Kitson, Fraser Ross, dice que tomó la decisión por la seguridad de los empleados de la tienda y afirma que una tendencia inquietante en esa parte de Beverly Hills provocó el cambio.

La tienda Chanel sufrió los efectos de un robo en julio, a la vuelta de la esquina del Bulevar Robertson, donde se encuentra Kitson.

Ross dice que, como resultado del reciente aumento de la delincuencia, a los clientes no se les permitirá usar una máscara al ingresar a su tienda.

Se han colocado letreros en el frente de la tienda informando a los clientes potenciales sobre el cambio indicando que, “debido a la seguridad de nuestro personal y los activos de la tienda, no permitimos el uso de máscaras faciales. Gracias”.

Afirman que las personas han usado máscaras faciales para evitar ser identificadas en diversas situaciones, incluido el robo en tiendas, el acoso verbal y la agresión física hacia el personal.

“En Kitson priorizamos la seguridad de nuestro personal y clientes. Notamos una tendencia inquietante de personas que usan máscaras para evitar la identificación en diversas situaciones, que incluyen, entre otras, robos en tiendas, acoso verbal y agresión física”, según parte de un comunicado emitido por Ross sobre los incidentes y el cambio en la política de máscaras para la tienda”.

“Es posible que el uso obligatorio de las máscaras haya comenzado como una precaución de salud, pero creemos que ahora algunas personas lo están utilizando con fines nefastos. Con ese fin, promulgamos nuestra propia especie de mandato. No permitimos el uso de máscaras en la tienda Robertson durante el horario comercial habitual”.

A partir de este lunes, no existe un mandato de uso de mascarillas en interiores para ninguna de las ciudades del condado de Los Ángeles. Cuando parecía que era posible un mandato, Beverly Hills declaró que la ciudad no haría cumplir ningúna exigencia para que se restableciera.

