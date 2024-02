Un árbol caído bloquea parte de Coldwater Canyon en Beverly Crest

Un gran árbol cayó sobre Coldwater Canyon Drive la madrugada del martes, bloqueando una ruta entre el Valle de San Fernando y Beverly Hills.

El árbol derribó un cable eléctrico cuando alcanzó su cima alrededor de la 1 a.m. en el área de Beverly Crest. Los equipos bloquearon el tramo de la carretera durante la noche para comenzar a retirar el árbol.

No quedó claro de inmediato cuándo se reabrirá la carretera, cerrada aproximadamente a media milla al sur de Mulholland Drive.

Varias laderas encima y debajo de Mulholland Drive se derrumbaron durante la tormenta que duró varios días la semana pasada. Mulholland Drive permanece cerrada en el área.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.