Beutner: Escuelas son lugares ideales para la distribución de la vacuna COVID-19

Los campus del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) serían un entorno ideal para administrar las vacunas COVID-19 a los estudiantes y sus familias, dijo este lunes el superintendente Austin Beutner, al tiempo que nuevamente imploró a los funcionarios electos que brinden apoyo financiero a las escuelas para prepararse para un eventual regreso a la escuela en persona instrucción.

Beutner señaló que se han realizado más de 230,000 pruebas de COVID-19 en los campus escolares, y dijo que estos están ubicados geográficamente para brindar acceso a la vacuna, primero a los trabajadores escolares esenciales y, finalmente, a los estudiantes y las familias.

“El país enfrenta un enorme desafío para asegurarse de que la vacuna esté disponible para los trabajadores esenciales, como el personal que trabaja en nuestras escuelas y aquellos que han sido más afectados por el virus: comunidades de color de bajos ingresos como las que reciben servicios. por nuestras escuelas'', dijo Beutner en un discurso a la comunidad escolar.

“Los expertos en salud deberán responder a la pregunta de cómo brindar a las personas acceso a la vacuna, incluido el envío y la distribución de la vacuna, y la capacitación del personal clínico para administrarla adecuadamente '', dijo. “Las escuelas pueden ser una buena respuesta a la pregunta de dónde se puede administrar mejor la vacuna.

“Una mirada rápida a algunas de las comunidades a las que servimos deja esto en claro'', dijo.

“El Distrito Unificado de Los Ángeles está organizado en torno a 42 agrupaciones únicas de escuelas, cada una de las cuales sirve a una comunidad local. Dentro de la comunidad viven varios cientos de miles de personas en aproximadamente 10 millas cuadradas, y cada área tiene tres farmacias, dos estaciones de bomberos y de 20 a 30 escuelas.

La población debe recibir dos dosis de ésta vacuna.

“Tiene sentido proporcionar la vacuna a los estudiantes y sus familias en un lugar en el que confíen, donde están casi todos los días: la escuela de su vecindario''.

Beutner y los principales administradores escolares en Nueva York y Chicago tuvieron un artículo de opinión en The Washington Post durante el fin de semana, repitiendo el llamado de Beutner a un “Plan Marshall” para apoyar a las escuelas mientras buscan regresar a la instrucción en persona una vez que el la pandemia se calma.

“La educación debe ser una prioridad, y los líderes electos a nivel local, estatal y nacional deben asegurarse de que las escuelas tengan los recursos que necesitan para hacer su trabajo'', dijo el lunes. “El momento de actuar es ahora”

Beutner dijo que se ha prestado mucha atención al impacto de la pandemia en los hospitales, las salas de emergencia, las empresas y la economía en general.

“No se ha prestado suficiente atención ni cobertura mediática a la difícil situación de los niños durante esta crisis”, dijo. “No solo sus luchas con la educación en línea, sino el impacto que esto está teniendo en su bienestar social y emocional. Este problema también es muy real. Hay un viejo dicho: ‘El hecho de que no se pueda medir algo no significa que no sea importante’. Esto es aún más importante cuando se trata de niños. Su bienestar no se puede medir fácilmente. Les falta voz en la conversación ... pero sus necesidades son muy reales”.

La vacuna contra el COVID-19 ya está en Los Ángeles mientras miles de personas de hacen preguntas acerca de la seguridad y la efectividad de esta vacuna. Las autoridades han dicho que la población debe estar confiada y que debe aprovechar la oportunidad para inmunizarse. El Dr. Ilan Shapiro habla con Telemundo 52 acerca de la seguridad de la vacuna Pfizer el 14 de diciembre de 2020.

Beutner compartió algunas buenas noticias en medio de la pandemia, al anunciar que la promoción de 2020 tuvo una tasa récord de graduación del 82,9%, algo que llamó un “logro notable”. Pero enfatizó que la pandemia en curso y los problemas con el aprendizaje en línea “tendrá un impacto en las tasas de graduación futuras”.