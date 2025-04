Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez realizarán un mitin en el centro de Los Ángeles

El senador Bernie Sanders realizará un mitin el sábado en el Parque Gloria Molina, en el centro de Los Ángeles, como parte de su gira de conferencias para denunciar las políticas implementadas por la administración del presidente Donald Trump.

Sanders estará acompañado por la representante Alexandria Ocasio-Cortez en el evento con temática de festival de música titulado "Luchando contra la oligarquía: Hacia dónde nos dirigimos".

Lo acompañarán artistas invitados como Neil Young, Maggie Rogers, Joan Baez, Jeff Rosenstock, Dirty Projectors, Indigo De Souza, The Red Pears y Raise Gospel Choir.

Los Angeles: this Saturday join our rally with music from Neil Young, Maggie Rogers, Joan Baez, Dirty Projectors, Jeff Rosenstock, Indigo de Souza, The Red Pears, and Raise Gospel Choir.



Doors at 9am. Together, we can defeat the oligarchy.



RSVP here: https://t.co/GSszH3hIhG pic.twitter.com/A8svdPCLge