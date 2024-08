El legendario beisbolista Rod Carew se convierte en ciudadano estadounidense a los 78 años

Rod Carew, de 78 años y miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, levantó su mano derecha mientras tomaba juramento de ciudadanía estadounidense el viernes durante una ceremonia en Santa Ana.

Carew, un querido miembro de los Minnesota Twins y de los California Angels, que usaba una escoba y tapas de botellas en lugar de un bate y pelotas cuando era niño en Panamá, fue recibido como nuevo ciudadano estadounidense en la Oficina de Santa Ana del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Estuvieron presentes unos 20 familiares, amigos y ex compañeros de equipo.

Carew nació en Gatún, Panamá, en un tren en la Zona del Canal y se mudó a la ciudad de Nueva York cuando era adolescente antes de una histórica carrera en la MLB que comenzó en 1969 con los Twins. Jugó los últimos años de su carrera de béisbol en Anaheim con los Angels.

En la ceremonia del viernes, Carew dijo que los demás miembros de su familia obtuvieron la ciudadanía hace años.

"Soy el único que esperó durante mucho tiempo", dijo Carew. "Me preguntaban cuándo iba a tener doble nacionalidad".

"No sé cómo la mantuve durante tanto tiempo sin ser ciudadano. Nadie me preguntó nunca si era ciudadano estadounidense. Ahora nos da la oportunidad de hacer las cosas que queremos hacer durante mi jubilación y mientras esté en esta Tierra".

Cuando le preguntaron por qué esperó, Carew dijo que quería asegurarse de que los niños de Panamá lo vieran como un ejemplo inspirador de un compatriota que logró grandes cosas.

Carew no jugó béisbol en la escuela secundaria, pero su talento natural fue descubierto por la organización de los Twins cuando jugó para un equipo semiprofesional. Firmó como agente libre amateur en 1964 y se convirtió en una sensación inmediata, ganando el premio al Novato del Año de la Liga Americana con un promedio de .292 y un lugar en el equipo de las Estrellas.

Carew bateó .273 en esta segunda temporada, la última en la que el besibolista terminaría por debajo de .300 en 15 años.

Héroe nacional en Panamá, el primer título de bateo de Carew llegó en 1969 cuando tuvo un promedio de .332 y ayudó a los Twins a ganar un campeonato de la División Oeste de la Liga Americana. Ganó cuatro títulos de bateo consecutivos a principios de la década de 1970 y estuvo a punto de conseguir un quinto.

"No tiene debilidades como bateador", dijo una vez el lanzador de la MLB Jim Catfish Hunter sobre Carew. "Puede controlar cualquier cosa que le lances".

Su mejor temporada en la MLB fue en 1977, cuando Carew estuvo cerca de la marca de .400 durante la mayor parte del año. Terminó con un promedio de bateo de .388 y el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Añadió un séptimo título de bateo en 1979.

Carew, que pasó su carrera en la segunda y primera base, fue un Twin de 1967 a 1978 antes de unirse a los Angels en 1979 hasta el final de la temporada de 1985.

Carew tiene un largo historial de trabajo filantrópico recaudando fondos para la investigación del cáncer pediátrico. También sirvió en el Cuerpo de Marines de los EE. UU.

En la ceremonia del viernes, el miembro del Salón de la Fama de la Clase de 1991 pronunció un enfático "Sí" cuando se le preguntó si planeaba ejercer su derecho a voto.

"He estado esperando esto durante mucho tiempo", dijo Carew. "Quiero ser parte de las grandes cosas que este país nos ha dado. De cualquier manera que pueda ayudar, estaré dispuesto a hacerlo".

"Vine aquí cuando era un niño. He vivido toda mi vida en este país. No me ha dado más que buena salud y buena fortuna".