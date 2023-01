Bed Bath & Beyond anuncia más cierres de tiendas en los condados de Los Ángeles y Orange

La compañía de artículos para el hogar Bed Bath & Beyond anunció que cerrará 62 tiendas en 30 estados de Estados Unidos. Estos son cierres adicionales a los que la compañía informó por primera vez en septiembre pasado.

Ocho tiendas más cerrarán en California, el estado con el mayor número de clausuras, incluidas tres en los condados de Los Ángeles y Orange.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

La compañía anunció en 2022 que cerraría aproximadamente 150 tiendas, que incluían ubicaciones en Palmdale, Burbank y Lakewood.

Tres tiendas más en el área de Los Ángeles también cerrarán según una lista actualizada por la compañía el martes. Esta ronda de cierres incluirá tiendas en Valencia, Buena Park y La Habra.

La compañía dice que es posible que también deba declararse en bancarrota debido al "debilitamiento de las ventas".

El minorista está despidiendo empleados en tiendas corporativas, de cadena de suministro y minoristas, dijo la directora ejecutiva Sue Gove esta semana en un correo electrónico a los empleados, informó CNBC.

Hasta febrero de 2022, la empresa tenía unos 32,000 empleados, según CNBC.

Otras tiendas de California que cerrarán (o ya cerraron) incluyen: Antioch, San Leandro, Larkspur, San José, Vallejo, Chula Vista, Santee, Redding, Sacramento y Marina.

Para obtener una lista completa de los cierres previstos en Estados Unidos, haga clic aquí.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.