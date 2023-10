Bebé llega al mundo en una gasolinera en Palmdale

Un viaje a una gasolinera en Palmdale se convirtió en un momento bastante especial para una futura madre.

Una mujer comenzó a sentir dolores de parto mientras se encontraba en una gasolinera Arco ubicada en la intersección de la Calle 5 y el Bulevar Palmdale.

El Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles respondió a la llamada el lunes, alrededor de las 8:55 a.m.

Las imágenes tomadas en el lugar mostraban a un bombero sonriendo y sosteniendo al recién nacido en brazos. Luego, la madre y el bebé fueron transportados al Antelope Valley Hospital.

Los paramédicos no dieron a conocer el sexo del bebé.

