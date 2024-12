El beato Pier Giorgio Frassati será declarado santo tras milagro de sanación de seminarista en Los Ángeles

El famoso beato Pier Giorgio Frassati será proclamado santo en agosto del próximo año tras un milagro de sanación sobre un seminarista de la Arquidiócesis de Los Ángeles.

El arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, dijo este lunes durante una conferencia de prensa que “el Papa Francisco ha confirmado este milagro y decidió que por este milagro podrá declarar al beato Pier Frassati como santo”.

El milagro ocurrió en el 2017, dijo Gómez durante la conferencia de prensa. El 25 de septiembre de ese año, mientras el entonces seminarista Juan Manuel Gutiérrez, estaba jugando baloncesto, sufrió una lesión que le desgarró el tendón de aquiles.

“Al principio, los médicos de la sala de emergencias me dijeron que lo más probable era que tuviera un desgarre o lesión en los músculos, pero no mencionaron un desgarre del tendón de aquiles. Eso supimos que era el caso hasta el 31 de octubre del mismo año cuando fui a hacer una resonancia electromagnética en la que demostraba que de verdad tenía un desgarre en el tendón de aquiles”, dijo Gutiérrez quien ahora es un sacerdote y está asignado a la Parroquia de San Juan Bautista en Baldwin Park.

Después del diagnóstico el médico le dijo que debían programar una cirugía.

“Al día siguiente, después de ir a misa, comencé a pensar que tal vez iba a hacer una novena para pedirle ayuda a Dios. Rezar novenas era algo que desde muy niño yo veía que la gente hacía creciendo en México, pedirle ayuda a Dios por una intención especial. Usualmente también invitamos a un santo que nos acompañe a orar a Dios por esa intención, porque las novenas no son magia, son jornadas de fe y jornadas de oración”, dijo Gutiérrez.

Así que el joven seminarista decicdió pedir el don de su sanación por intercesión del beato Pier Giorgio Frassati, aunque hasta ese momento no tenía una devoción particular por este beato.

“Un día cuando fui a orar a la capilla mi novena, mientras hacía mis oraciones sentí una sensación de calor alrededor del área de mi lesión. Inicialmente pensé que había un fuego que estaba comenzando debajo de las bancas de la capilla, pero al buscar la fuente del calor no había ningún incendio”, narró Gutiérrez.

Los días que siguieron después de ese evento cambiaron completamente su vida.

“Ese evento me conmovió mucho y después de concluir mi oración ese día, seguí adelante con mis actividades notando solamente que desde ese día no me preocupaba por la cirugía, no usé nada más para proteger mi talón y eventualmente el 15 de noviembre, cuando fui a ver el cirujano para planear mi cirugía me revisó, analizó las imágenes de la resonancia electromagnética", dijo Gutiérrez.

El doctor además "trató de tocar con su dedo el área de la herida para sentir el espacio de la lesión, pero no pudo encontrarla”, contó el sacerdote durante la conferencia de prensa de este lunes.

El doctor quedó sorprendido con lo que estaba viendo.

“Ese día al notar que no había lesión, no había espacio abierto en mi talón de aquiles, el doctor me dijo, sabiendo que yo era seminarista, ‘debes tener alguien allá arriba que cuida de ti’. En ese momento conecté el evento de la capilla, de la oración que hice en compañía de Pier Giorgio Frassati y eventualmente se hizo una investigación, los médicos fueron consultados, y concluyeron que en menos de 9 días es imposible que una lesión de este tipo sane por si sola. Y ahora este será el milagro que el Papa ha aceptado para la canonización de este beato”.

El beato Pier Giorgio Frassati nació en Turín, Italia, en 1901, y tenía una devoción especial por la Eucaristía. Frassati murió a los 24 años en 1925 pocos días después de haber contraido Polio, según una publicación de Angelus News.

Frassati es uno de los santos jóvenes que serán canonizados en el año jubilar de la iglesia Católica que se celebrará en el 2025. Otro de los santos que será canonizado en abril es Carlo Acutis, que ha sido llamado el primer santo milenial e influencer, quien murió de leucemia a los 15 años en octubre del 2006.