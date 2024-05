La aerolínea “Bark Air” aterriza su vuelo inaugural lleno de perros en Van Nuys

Ahora les toca abordar a los mejores amigos del hombre.

Bark Air aterrizó su vuelo inaugural lleno de perros en el aeropuerto de Van Nuys, en Los Ángeles el jueves por la tarde.

La aerolínea atiende a propietarios que quieren evitar poner a sus mejores amigos de cuatro patas en una caja o transportador cuando viajan.

Bark Air vuela con jets privados Gulfstream G-5, a diferencia de su avión de pasajeros estándar.

El sitio web de la aerolínea lo llama una experiencia de "patas blancas", con un proceso de registro rápido para los perros y sus compañeros humanos.

Los conserjes ofrecen de todo, desde música hasta toallas refrescantes con aroma a lavanda a bordo. Los cachorros pueden elegir entre agua o caldo de huesos, todo servido durante el despegue y el aterrizaje, para mantener sus oídos seguros cuando cambia la presión de la cabina.

Actualmente, la aerolínea solo ofrece vuelos de ida, y de ida y vuelta, desde Nueva York a Los Ángeles y de Nueva York a Londres. Los precios comienzan en $6,000 para un vuelo a Nueva York.

