Barbakush: La receta familiar para chuparse los dedos

Vibrante, única y llena de sabores y colores así es Los Ángeles. Una ciudad que funde culturas y exquisitos platillos. Personas de todo el mundo se mudan a Los Ángeles y comparten tradiciones. De hecho los residentes del sur de California provienen de 180 países y hablan 140 idiomas.

En la cuidad de Baldwin Park, CA, que esta a escasas 17 millas al este del corazon Angelino vive una familia que desde el patio de su casa nos ofrece uno de los estilos de barbacoa más exclusivos, y ellos le llaman Barbakush. Petra Zavaleta y su esposo Félix Rodríguez provienen de un pequeño pueblo a las afueras de Tepeaca, Puebla, de donde nacio su preparación de barbacoa. Zavaleta aprendió el arte de ser esta tradicion gracias a sus padres y abuelos.

El ingrediente principal es paciencia ya que la barbacoa demora de 10 a 12 horas para lograr el punto exacto de deleite para los amantes de este platillo al estilo de Puebla. El secreto es elaborarlo bajo tierra, se hace un hoyo profundo, se colaca la llena, y el borrego se forra y se envuelve con las pencas de sabila. “Aquí todo es fresco y organico, de la mejor calidad”, dice Feliz Rodríguez, quien trae el borego de Chino Hills a su casa el sábado para prepararlo para el domingo.

La familia sirve un rico menudo de cordero con sabor a hierro llamado mole de panza enchilada, quesadilla con barbacoa, y para complementar el platillo consome.

Los hijos de Petra y José se les ocurrió el nombre de Barbakush para atraer a un público más joven y “porque el kush es una de las mejores variedades de marijuana", dice Felix Rodríguez.

Su secreto, según la familia, es hacer los platillos con amor y mucho cariño. “A veces queremos comer algo que nos acuerda de México y no sabemos dónde venden o no hay. Si lo podemos hacer, por qué no hacerlo para nuestra comunidad, para nuestra…nuestra Cultura de México, nuestros paisanos que somos mexicanos porque no traer un poquito de México aquí en Estados Unidos,” dice Petra Zavaleta.

Pueden encontrar Barbakush y el horiario por medio de Instagram: Barbakush.