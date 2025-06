Souvenirs de los Dodgers entre los objetos de homenaje a un oficial fallecido en Baldwin Park

Una gorra, una camiseta y un banderín de los Dodgers se encontraban entre los objetos que los dolientes dejaron durante el fin de semana en un monumento frente al Departamento de Policía de Baldwin Park en homenaje a un oficial de 35 años que murió baleado en acto de servicio.

Residentes y colegas visitaron el monumento al oficial Samuel Riveros, que incluye una patrulla, flores, fotos, velas y artículos que reflejan su amor por los Dodgers. Se colocaron flores azules y blancas en el capó de la patrulla.

“Nuestro oficial era un hombre increíble”, dijo el jefe de policía de Baldwin Park, Robert López. “Era un ávido snowboarder, fanático de los Dodgers. Una de las cosas interesantes que descubrí fue que viajaba para ver jugar a los Dodgers en estadios por todo Estados Unidos”.

La policía estaba investigando un tiroteo el sábado que hirió a dos oficiales en Baldwin Park.

El veterano con nueve años de servicio en el departamento fue asesinado a tiros cuando acudió el sábado, alrededor de las 7 p.m., a la cuadra 4200 de la avenida Filhurst, a pocas cuadras al este de la autopista 605, tras recibir un reporte de un hombre con un rifle, según informó la Oficina de Información del Alguacil del Condado de Los Angeles.

Un hombre con una herida de bala fue encontrado en el lugar. Fue declarado muerto en el lugar. No se dieron a conocer de inmediato detalles sobre la identidad del hombre ni sobre las causas de su muerte.

Las cámaras de seguridad registraron varios disparos al llegar los agentes.

Riveros y otro agente recibieron disparos durante la intervención. Ambos fueron trasladados a un hospital, donde Riveros falleció.

No se ha revelado el nombre del sospechoso. Se desconocen los cargos que podría enfrentar.

Riveros fue miembro del equipo SWAT y fue nombrado oficial de entrenamiento de campo el año pasado.

“Saber que esto ocurrió tan cerca de casa y no rendir homenaje a un oficial caído, a pesar de lo que uno pueda pensar, lo conozca o no, no importa”, dijo el residente Gustavos Tanahara, quien visitó el monumento. “Es un ser humano, un oficial de policía”.

El otro oficial fue atendido y dado de alta del hospital, informaron las autoridades municipales.

Se insta a cualquier persona con información sobre el sospechoso o el tiroteo a llamar a la Oficina de Homicidios del LASD al 323-890-5500. Quienes deseen permanecer en el anonimato pueden llamar al 800-222-8477 o visitar este enlace.