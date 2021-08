‘No le hagan esto a su familia’: Concejal de Baldwin Park insta a otros a vacunarse tras la muerte de su hermano

El concejal de Baldwin Park, Danny Damien, y su hermano Danny, crecieron haciendo casi todo juntos. Ahora, solo uno de ellos puede compartir su historia.

Ambos eran personas muy activas en la comunidad y dedicados a la familia. Desde niños que juegan juntos al béisbol de ligas menores hasta adultos que lo entrenan; desde organizar barbacoas en el patio trasero hasta discutir la vacunación contra COVID-19, los dos estaban cerca.

Ambos se alegraron cuando su madre, y luego su tía, se vacunaron contra el COVID-19, pero pensaron que sus propias vacunas podrían posponerse.

"Él y yo hablamos muchas veces sobre la vacunación", dijo Danny Damian. "Y si no hubiéramos esperado, estoy casi seguro de que todavía tendría a mi hermano aquí y la familia no estaría pasando por lo que estamos pasando".

El impacto económico que le dejó el contagio de coronavirus que además casi lo mata es mayúsculo.

‘Cuida a mis niñas’

Durante el fin de semana del Día de la Independencia, el virus de alguna manera no alcanzó a Danny cuando se propagó a través de su familia. Con sus vacunas, su madre y su tía solo contrajeron casos leves.

Pero Tony, que no estaba vacunado, contrajo una infección que le provocó neumonía, que luego empeoró en un curso que la atención médica no pudo revertir.

"Él simplemente me decía, 'Estoy cansado hermano', y yo decía 'pelea'", dijo Danny.

Tony aún no tenía 43 años y deja una esposa y tres hijos. Su hijo menor tiene sólo seis años.

"Me dijo 'te amo hermano, por favor cuida a mis niñas", dijo Danny.

La muerte de su hermano llenó a Danny de dolor y determinación.

"Voy a utilizar este dolor por el que está pasando mi familia para difundir el mensaje: vacunarse, funciona", dijo Tony.

Es algo que desearía que hubieran hecho antes.

"Creo que esperamos demasiado", dijo.

Un mensaje a la comunidad

Danny Damien tiene una voz pública como miembro del consejo de la ciudad. Con el consentimiento de su familia y su ciudad, lo está usando

"Decidí hacerlo esta noche, no porque quiera simpatía, sino para enviar un mensaje claro", dijo Damien en un discurso en una reunión del Concejo Municipal realizado el miércoles.

No quiere imponerse sobre las creencias o la política de nadie, simplemente no puede soportar la idea de que otros no aprovechen la oportunidad para evitar tal angustia. Ahora que está completamente vacunado, Danny no es el primero en compartir una terrible experiencia como esta, pero espera ser el último.

"No le hagas esto a tu familia", dijo. "Investigue. Llame a su médico y permítale que le diga qué es lo mejor para su salud".

