Baja en casos de COVID-19 entre trabajadores de la salud demuestra eficacia de la vacuna

Si bien los casos de COVID-19 continúan disminuyendo en general en todo el condado de Los Ángeles, los funcionarios de salud señalaron el miércoles la fuerte caída de las infecciones y las muertes entre los trabajadores de la salud como evidencia de la efectividad de la vacuna.

Los trabajadores de la salud fueron el primer grupo de personas en ser elegible para las vacunas COVID-19 a partir de diciembre, justo cuando se estaba afianzando un aumento invernal de casos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Según el Departamento de Salud Pública del condado, en la última semana de diciembre se confirmaron casi 2,000 nuevas infecciones por COVID-19 entre los trabajadores de la salud. La semana pasada, hubo 24.

Desde marzo, el condado ha promediado menos de 50 casos por semana entre los trabajadores de la salud. A lo largo de la pandemia, ha habido 265 muertes entre los trabajadores de la salud debido al virus, y 24 ocurrieron durante una semana en el punto álgido del aumento invernal a principios de enero. Solo un trabajador de la salud ha muerto en el último mes.

Los supermercados en Ralphs y la Universidad USC se han unido para ofrecer dos eventos de vacunación gratuitos contra el COVID-19 en el Coliseo de Los Ángeles.

Los funcionarios de salud citaron las cifras en un esfuerzo continuo por convencer a un público cada vez más indeciso sobre la eficacia y seguridad de las vacunas, cuya demanda ha caído drásticamente en las últimas semanas.

Los funcionarios de salud pública señalaron que el 82% del personal de los centros de enfermería especializada en el condado están completamente vacunados, y durante la semana del 8 de mayo, solo siete miembros del personal dieron positivo por el virus. Eso fue inferior a los más de 1,100 que dieron positivo durante la primera semana de enero.

“Con el verano y las reaperturas completas a la vuelta de la esquina, habrá un mayor riesgo de que el COVID-19 se propague entre las personas no vacunadas”, dijo la directora de Salud Pública Barbara Ferrer en un comunicado. “Millones de personas están completamente vacunadas, pero millones todavía no lo están. Si bien es sustancialmente menor que el pico, el sufrimiento y las muertes que continúan ocurriendo entre las personas no vacunadas son, en su mayor parte, prevenibles porque la vacuna brinda una protección superior.

“Si ya está vacunado, anime a sus amigos y familiares que aún no están vacunados a protegerse con la vacuna. Aumentar el número de personas vacunadas es el camino hacia la inmunidad comunitaria”, dijo.

Según dijo la Casa Blanca el martes, el 50% de los mayores de 18 años ya están totalmente vacunados. Además, continúan disminuyendo las muertes por COVID-19.

El condado reportó 11 nuevas muertes por COVID-19 el miércoles, elevando el número total de muertos a 24,194. El condado también confirmó otros 205 casos, lo que aumentó el total acumulado de toda la pandemia a 1,239,280.

Según cifras estatales, había 325 personas hospitalizadas en el condado debido a COVID-19 hasta el martes, frente a las 320 del martes. Había 61 personas en cuidados intensivos, frente a las 68 del martes.

Según las cifras semanales publicadas por el estado el martes, la tasa diaria promedio del condado de nuevas infecciones por COVID-19 cayó a 0.9 por cada 100,000 habitantes, frente a 1.2 por cada 100,000 habitantes la semana pasada.

La disminución continua deja al condado firmemente en el nivel amarillo menos restrictivo del Plan estatal para una economía más segura, que guía las restricciones sobre la actividad comercial y las reuniones durante la pandemia.

Echo Park Lake reabrirá al público este miércoles, a las 3 p.m., dos meses después del cierre del parque tras la reubicación de unas 200 personas sin hogar que se habían instalado allí.

La tasa actual de positividad de las pruebas del condado también volvió a caer, según las cifras estatales, pasando del 0.6% la semana pasada al 0.,5% esta semana. Ferrer anunció el lunes que el 50% de la población del condado de 16 años o más ahora está completamente vacunada contra COVID-19.

Pero la demanda de vacunación ha seguido disminuyendo, dejando brechas significativas entre los grupos étnicos, y las tasas de vacunación entre las comunidades negras y latinas están por detrás de las de los residentes blancos y asiáticos.

Los funcionarios del condado están instando a la mayor cantidad de personas posible a vacunarse antes del 15 de junio, cuando el estado y el condado planean levantar la gran mayoría de las restricciones de COVID, incluidos todos los límites de capacidad y los requisitos de distancia física.

Con la esperanza de atraer a más personas a los sitios de vacunación, el condado planea ofrecer más incentivos, con premios como tarjetas de regalo y boletos deportivos que probablemente se ofrecerán en las próximas semanas.

Ferrer dijo que los sorteos se anunciarán a través de las plataformas de redes sociales del condado. Durante el fin de semana, las personas mayores de 18 años que se vacunaron en sitios administrados por el condado o la ciudad tuvieron la oportunidad de ganar boletos de temporada para los Lakers.

Ferrer dijo que los equipos deportivos y los lugares de eventos locales están contribuyendo para proporcionar incentivos adicionales con la esperanza de aumentar las tasas de vacunación antes del levantamiento planeado el 15 de junio de la mayor parte de las restricciones de COVID en California.